Zirkzee helpt Bologna aan bekerwinst met zeldzaam mooie treffer

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 23:27 • Mart Oude Nijeweeme

Joshua Zirkzee heeft vrijdagavond zijn visitekaartje afgegeven bij Bologna. De aanvaller had in het bekerduel met Cesena slechts drie minuten nodig om zijn stempel te drukken. Koud in het veld tekende de Nederlander voor de 2-0. Het verzet van de bezoekers was daarmee definitief gebroken.

Bijzonderheden

Zirkzee begon op de bank, maar mocht een kwartier voor tijd invallen voor Marko Arnautovic. Drie minuten later was het raak voor de spits. Na voorbereidend werk van Lewis Feguson haalde hij de bal achter zijn standbeen langs om met links af te ronden. Jerdy Schouten kwam niet in actie. De middenvelder wordt begeerd door PSV en AC Milan en bleef negentig minuten op de bank.

Oh my.



What a nifty move and goal from Joshua Zirkzee for Bologna. pic.twitter.com/NKYUx4cq4T — Raffaele (@ItalianoCalcio) August 11, 2023

Bologna - Cesena 2-0

2' 1-0 Tomasso Corazza

80' 2-0 Joshua Zirkzee