‘Zinédine Zidane sluit contract bij Manchester United om bijzondere reden uit’

Zinédine Zidane staat niet te springen om aan de slag te gaan in de Premier League. De 51-jarige Franse trainer is al sinds juni 2021 clubloos en werd door onder meer Foot Mercato gelinkt aan een dienstverband bij Manchester United, als opvolger van manager Erik ten Hag. RMC Sport, een doorgaans betrouwbare bron in Frankrijk, meldt echt een belangrijke reden waarom die berichtgeving niet zou kloppen.

Volgens journalist Julien Laurens ziet Zidane het niet zitten om naar Engeland te vertrekken. “Ik heb altijd gehoord dat de taalbarrière een obstakel is geweest voor zijn komst naar de Premier League. Hij spreekt geen Engels en wil het ook niet leren.” Tijdens zijn spelersloopbaan was Zidane actief in Frankrijk, Italië en Spanje. Als trainer stond de Franse legende met Algerijnse roots enkel nog voor de groep bij Real Madrid.

Laurens benadrukt dat het niet aan Manchester United ligt dat Zidane niet happig is. “Of het nu bij Manchester United of ergens anders is. Ik denk niet dat hij van het leven in Engeland houdt. Hij wilde niet als speler komen en hij wil ook niet als manager komen.” Eerder legde Zidane volgens L’Équipe een aanbod van de Algerijnse bond naast zich neer.

Manchester United is volgens Duitse media niet de enige topclub die Zidane hoopt te strikken. Volgens journalist Florian Plettenberg van Sky Sport Deutschland denkt ook Bayern München aan de Fransman, al geeft der Rekordmeister de voorkeur aan Xabi Alonso. Verder werd hij in de voorbije maanden ook gelinkt aan Juventus en het nationale elftal van Frankrijk.

In zijn geboorteland denkt men dat Zidane wacht op zijn ‘droombaan’, het bondscoachschap bij les Bleus. De oud-middenvelder hoopt erop dat Didier Deschamps, bondscoach van Frankrijk, na het EK opstapt. Het is een publiek geheim dat Zidane dolgraag het stokje van hem overneemt. Deschamps ligt echter nog tot en met het WK van 2026 vast.

Zidane begon zijn trainersloopbaan in de jeugd van Real Madrid. In 2016 werd hij vanuit het tweede elftal doorgeschoven naar de hoofdmacht. Hij won in zijn eerste periode bij de club drie keer op rij de Champions League. Later keerde hij nog eens terug als trainer, toen legde hij nog eens beslag op de Spaanse competitie. Zidane werd twee keer verkozen tot wereldclubtrainer van het jaar.

Het is niet voor het eerst dat Zidane wordt gelinkt aan een dienstverband bij Manchester United. In 2021 was hij naar verluidt een van de kandidaten om Ole Gunnar Solskjaer op te volgen als oefenmeester en ook in 2019 was Zidane in beeld in Manchester. RMC Sport verwacht echter niet dat hij ooit werkzaam gaat zijn in de Premier League.

