Zien: Memphis Depay komt aan in Brazilië en wordt ontvangen door uitzinnige Corinthians-fans

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Memphis Depay, die zich in Brazilië heeft gemeld.

De spits is woensdagochtend (Nederlandse tijd) aangekomen in Brazilië en onthaald door uitzinnige fans van Corinthians, zo blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media.

De dertigjarige Depay rondde deze week zijn opvallende transfer naar de nummer zeventien van de Braziliaanse competitie af. De 98-voudig international tekende een contract voor twee seizoenen en gaat volgens ESPN een salaris van 'zo'n vijf ton per maand' verdienen. Bovendien zou hij gevraagd hebben om een persoonlijke chef en een huis in een gated community.

Wat de overstap naar Corinthians betekent voor de interlandcarrière van Memphis, is nog niet bekend. Bondscoach Ronald Koeman liet maandagmiddag weten dat hij de deur voor Memphis openhoudt.



"Ik kijk altijd naar de fitheid van een speler en het niveau van de competitie waarin hij speelt. Het kan bij Memphis anders zijn dan bij Steven Bergwijn. Ik denk dat het niveau van de competitie anders is. Maar het ligt aan het feit of hij fit is, gaat spelen en zijn niveau haalt. Dat is het allerbelangrijkste.”