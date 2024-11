Ziekenboeg van Feyenoord stroomt leeg: deze spelers kunnen op korte termijn rentree maken

De ziekenboeg van Feyenoord zal de komende periode leeg gaan stromen. Dat vertelt journalist Dennis Kranenburg bij FC Rijnmond. De Rotterdammers kenden de afgelopen weken het ene na het andere blessuregeval, maar een deel van de afwezigen zal snel weer terugkeren.

Kranenburg haalt Calvin Stengs aan. De spelmaker (25) kampt al maanden met een knieblessure en speelde zijn laatste duel op 25 augustus, uit tegen Sparta Rotterdam. Brian Priske vertelde op eerdere persconferenties al dat het de goede kant op gaat met Stengs en Kranenburg geeft aan dat hij zijn rentree inderdaad op korte termijn kan gaan maken.

"Stengs traint inmiddels weer mee met de groep en de verwachting is dat hij op korte termijn weer zijn rentree maakt. Het is alleen de vraag hoe je dat gaat doen. Doe je dat in de Eredivisie tegen sc Heerenveen, in de Champions League tegen Manchester City of zou het lekkerder zijn als er nog een oefenwedstrijd wordt ingepland?", vraagt de journalist zich hardop af.

Het herstel van zowel Julián Carranza als Antoni Milambo gaat ook de goede kant op. Eerstgenoemde (24) kreeg na de blessures van Santiago Gimenez en Ayase Ueda zijn kans van Priske, maar moest de wedstrijden tegen RB Salzburg en Almere City zelf ook missen wegens een kwetsuur. De negentienjarige Milambo stond vanaf de verloren Klassieker tegen Ajax aan de kant.

"Carranza gaat na de interlandperiode weer meetrainen met de groep en kan dan weer ingezet worden. Datzelfde geldt voor Milambo, die sowieso deze maand dan weer kan spelen bij Feyenoord”, vervolgt Kranenburg, die ook gelijk een update heeft over onder anderen Gimenez. "Hij traint alweer delen mee met de groep. Gimenez heeft destijds gekscherend gezegd dat Manchester City te vroeg komt, maar het lijkt erop dat hij naar het einde van zijn herstel aan het gaan is."

"Ook Jordan Lotomba wordt op korte termijn terug verwacht. Dat geldt niet voor Ibrahim Osman en Ueda", meldt Kranenburg. "Zij keren pas na de winterstop weer terug. Feyenoord heeft Ueda, Osman en Lotomba wel even naar huis gestuurd, om ook mentaal weer even wat energie op te doen." Justin Bijlow, die klachten overhield aan het duel met AZ en daardoor de wedstrijd tegen Almere City moest missen, is ook op korte termijn weer inzetbaar.

"Hij gaat na de interlandperiode weer meetrainen met de groep en zou dan weer beschikbaar moeten zijn, zeker omdat van tevoren al werd gecommuniceerd dat hij Salzburg en Almere zou missen. Dan zou hij volgende week weer gewoon op het veld moeten staan”, aldus de journalist. De terugkeer van enkele sterkhouders is goed nieuws voor Priske, die op 26 november op bezoek gaat bij Manchester City in het kader van de Champions League.