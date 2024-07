Zeventienjarige zoon van Zlatan Ibrahimovic tekent zijn eerste profcontract

Maximilian Ibrahimovic (17) heeft zijn eerste profcontract bij AC Milan ondertekend. De in 2006 geboren buitenspeler uit Zweden heeft zich tot medio 2027 verbonden aan i Rossoneri, waar hij sinds augustus 2022 speelt.

Volgens Romano speelt Ibrahimovic junior komend seizoen in Milan Futuro, het beloftenelftal van de Milanese club dat uitkomt in de Serie C. Op het derde niveau van Italië moet de zoon van de legendarische spits eerst vlieguren maken.

Waar vader Zlatan het liefst in de as speelde, komt Maximilian het liefst vanaf de linkerflank. Wel is de tiener ook inzetbaar in een rol om de spits heen. Bij Milan Futuro krijgt Ibrahimovic junior te maken met Daniele Bonera. De voormalig verdediger van Milan en Villarreal is trainer van het beloftenelftal.

Milan nam Ibrahimovic junior in 2022 over van Hammarby IF. Nu hoopt hij in de voetsporen te treden van zijn vader, een van de grootste iconen in de clubhistorie van Milan. Zlatan stond in twee verschillende periodes onder contract bij de Italiaanse grootmacht en was zeer succesvol.

Met Milan won de inmiddels 42-jarige Zlatan drie officiële prijzen. Tweemaal de landstitel (2010/11 en 2021/22) en de Italiaanse Supercup (2011/12). In totaal speelde de Zweed 193 officiële wedstrijden namens de club, waarin hij goed was voor 93 doelpunten en 34 assists.

Ibrahimovic junior wacht nog wel op zijn debuut als jeugdinternational. Ook op dat vlak zal hij zijn vader achterna willen gaan. Zlatan is de topscorer aller tijden van het Zweedse elftal. In 122 interlands maakte hij 62 doelpunten. Daarnaast gaf de 1,95 meter lange aanvalsleider 25 assists.

