Zenden wijst Ajax-speler aan die ontslag Heitinga had kunnen voorkomen

Dinsdag, 12 september 2023 om 15:23 • Bart DHanis

Boudewijn Zenden heeft in gesprek met De Telegraaf zijn steun uitgesproken aan zijn zwager John Heitinga. Laatstgenoemde nam eind januari de functie van hoofdtrainer bij Ajax over van de ontslagen Alfred Schreuder, maar werd na een half jaar aan de kant geschoven door de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Zenden kan zich totaal niet vinden in het besluit van de Amsterdammers om Heitinga deze zomer te laten vertrekken.

Zenden geeft aan dat de situatie van Heitinga bij Ajax impact op hem heeft gehad en dat hij dat heeft meegenomen in zijn beslissingen over zijn trainerscarrière. Daarnaast vertelt hij dat hij het vertrek van Heitinga bij Ajax zeer onterecht vond. “Als trainer kun je heel goed zijn, maar dat wil niet zeggen dat je wint. Bij Ajax zaten er ook wedstrijden bij waarin Brian Brobbey drie keer alleen voor de keeper kwam en niet scoorde. Uiteindelijk wordt John daarop afgerekend door de technisch directeur, terwijl hij was ingestapt om Ajax te helpen met een selectie en een technische staf die niet de zijne waren. Hoe dat is gegaan, is eigenlijk waanzinnig.”

De 47-jarige Zenden kreeg afgelopen zomer de aanbieding om assistent-trainer te worden bij PSV, maar wees die af om tijd over te houden voor andere activiteiten. Hij is wel van plan om op korte termijn de cursus voor het hoogste trainersdiploma te volgen, maar kent door de ervaringen van Heitinga ook de keerzijde van het trainerschap. Zenden wil daarom nu tijd maken voor zijn gezin. “Dit is een mooie tijd als vader en die komt nooit meer terug”, gaat hij verder.

“Ik wil bij allebei mijn zoons langs de lijn kunnen staan en daarnaast heb ik nog genoeg zakelijke activiteiten. Als ik het fulltime trainerschap in ga, dan moet ik andere activiteiten laten vallen. Daar heb ik nu niet voor gekozen.” In de toekomst heeft Zenden nog wel de ambitie om ergens hoofdtrainer te worden. De 54-voudig Oranje-international heeft immers al een hoop ervaring opgedaan als assistent-trainer van onder anderen Phillip Cocu, Mark van Bommel, Roger Schmidt en Rafa Benítez. “Ik heb alles kunnen zien en observeren. Het trainersvak is een ervaringsvak en ik heb al veel ervaringen opgedaan die ik daarin kan meenemen.”