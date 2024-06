Zeer verrassende opstelling Nederlands elftal: Gravenberch, Frimpong en Brobbey

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor het oefenduel met Canada bekendgemaakt. De oefenmeester geeft op de rechterflank de voorkeur aan Jeremie Frimpong boven Denzel Dumfries. Ryan Gravenberch is een verrassende naam op het middenveld, terwijl Brian Brobbey in de spits speelt. Het duel begint om 20:45 uur in De Kuip en is live te zien op NPO 3.

Bart Verbruggen verdedigt het doel van Oranje. De goalie van Brighton & Hove Albion kreeg dinsdagochtend te horen dat hij de nummer één onder de lat zal zijn op het EK, waardoor hij ook in beide oefenduels voor aanvang van het eindtoernooi zal keepen. Mark Flekken is de tweede keus, Justin Bijlow gaat mee als derde doelman.

Koeman opteert ogenschijnlijk voor een vijfmansdefensie met twee wingbacks. Frimpong (rechts) en Mickey van de Ven (links) moeten in hun rol voor de nodige aanvallende dreiging zorgen. De KNVB meldt overigens een 4-3-3-opstelling waarbij Frimpong rechtsbuiten staat in plaats van rechterwingback. Het hart van de verdediging bestaat uit Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt en Daley Blind. Onder meer Virgil van Dijk, Nathan Aké en Stefan de Vrij zijn gepasseerd.

Op het middenveld kan Koeman geen beroep doen op de niet fitte Frenkie de Jong en de afwezigen Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders. Het middenveld wordt daarom gevormd door controleurs Gravenberch en Jerdy Schouten, terwijl Georginio Wijnaldum op 10 de voorkeur krijgt boven onder meer Xavi Simons. Memphis Depay en Brobbey zijn de spitsen.

Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het EK over precies tien dagen. Tot die tijd staat er naast de oefenwedstrijd tegen Canada ook de vriendschappelijke ontmoeting met IJsland op het programma. Koeman wil iedere speler in actie zien voor de start van het eindtoernooi. "We hebben twee oefenwedstrijden waarin we iedereen speeltijd geven om zowel speltechnisch als qua fitheid goed te worden."

Memphis is nog niet honderd procent wedstrijdfit, doordat hij richting het einde van het seizoen kampte met een blessure en in het slot van de competitie mondjesmaat in actie kwam voor Atlético Madrid. Memphis liet wel al weten dat hij zich goed voelt en ook Koeman is positief. "Hij oogt fitter in deze periode dan in maart, dus de vooruitzichten zijn zeer positief. Maar hij zal ook naar 90 minuten toe moeten en het zal mooi zijn als dat in een van beide wedstrijden kan."

Canada

Canada oefent naast Nederland ook nog tegen Frankrijk, voordatop 21 juni de Copa América openen tegen titelhouder Argentinië. Jesse Marsch , die in De Kuip voor het eerst op de bank zit als bondscoach van Canada, is op zijn hoede voor Oranje. "Ze zullen het ons moeilijk maken. Het zal lastig zijn om ruimtes te vinden en de bal voor langere tijd in ons bezit te houden."

Opstelling Oranje: Verbruggen; Frimpong, Geertruida, De Ligt, Blind, Van de Ven; Schouten, Wijnaldum, Gravenberch; Brobbey, Memphis.

Opstelling Canada: St. Clair; Johnston, Bombito, Cornelius, Davies; Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar; David, Larin.

