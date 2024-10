Zeer pijnlijk moment voor Mats Wieffer kost Brighton & Hove Albion in extremis twee punten

Brighton & Hove Albion is zaterdag in extremis tegen puntenverlies aangelopen. The Seagulls leken in eigen huis op weg naar een nipte overwinning, maar nadat Mats Wieffer een vier-tegen-één-situatie niet goed uitspeelde, sloeg Wolverhampton Wanderers in de tegenaanval nog toe: 2-2. Brighton blijft vijfde in de Premier League, terwijl the Wolves door het punt nu de negentiende plaats bezetten.

Brighton, met Bart Verbruggen, Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Ferdi Kadioglu allen in de basis, wist de ban in het Amex Stadium op slag van rust te breken.

Wolves-doelman José Sá leverde een uittrap zo in bij Kadioglu. De voormalig NEC’er vond Georginio Rutter, die Danny Welbeck met een steekpass in staat stelde om de lange hoek te vinden: 1-0.

Brighton consolideerde na rust de voorsprong en verdubbelde in de 85ste minuut de marge via invaller Evan Ferguson. De spits werd vrijgespeeld in de zestien van de tegenstander en vond met een lage schuiver de linker benedenhoek: 2-0.

De ploeg van manager Fabian Hürzeler zat op rozen, maar de Duitser zag Wolves snel de aansluitingstreffer maken. Rayan Aït-Nouri zorgde voor de 2-1 uit een scrimmage.

De bezoekers gaven de hoop niet op en hielden in de 93ste minuut zelfs nog een punt over aan het bezoek aan Brighton. The Wolves speelden alles op alles, waardoor Brighton uit een counter de uitgelezen mogelijk kreeg om de wedstrijd in het slot te gooien.

Wieffer, die vlak voor de 2-0 was ingevallen, slaagde er echter niet in om een vier-tegen-één-situatie uit te spelen. Zijn breedtepass werd onderschept door Thomas Doyle, die vervolgens Matheus Cunha vond met een lange bal naar voren. De Braziliaan trof doel met het nodige geluk. Zijn inzet werd van richting veranderd door Van Hecke en viel via de onderkant van de lat binnen: 2-2.