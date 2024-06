Zeer ongunstige ontwikkeling voor Nederland in duel Tsjechië - Turkije

Nederland wacht in spanning af welke tegenstander het in de achtste finale van het EK gaat krijgen. Oranje zal vurig hopen op een zege voor Tsjechië tegen Turkije, maar er zijn ongunstige ontwikkelingen in die wedstrijd: de Tsjechen moeten al na 21 minuten verder met tien man.

Antonín Barák hield in de elfde minuut onnodig vast bij ex-NEC'er Ferdi Kadioglu, waarvoor de Tsjech direct geel ontving van de Roemeense scheidsrechter István Kovács.

Barák liep negen minuten later op ongelukkige wijze tegen zijn tweede kaart aan. De middenvelder van Fiorentina probeerde de bal in de drukte nog net naar een ploeggenoot te tikken en kwam daarbij met zijn schoen terecht op die van Ismail Yüksek, die het uitschreeuwde van de pijn.

Voor Nederland is de rode kaart voor Tsjechië als vermeld niet gunstig. Indien Tsjechië wint van Turkije is de kans enorm op een confrontatie Nederland - Roemenië. In dat geval wordt Engeland door Oranje ontlopen.

Er is nog een sluiproute via het andere duel: als Georgië wint van Portugal, ook dan komt Nederland uit tegen Roemenië. Georgië nam woensdag vroeg in de wedstrijd de leiding tegen Portugal via een goal van Khvicha Kvaratskhelia.

Doelpunt Georgië??! 2' Khvicha Kvaratskhelia Georgië 1-0 Portugal Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/xt83lUfqnr#EURO2024 pic.twitter.com/wjOusC0Rxr — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 26, 2024

