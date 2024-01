Zagallo, Braziliaans icoon met meeste WK-titels, op 92-jarige leeftijd overleden

Mário Zagallo is vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Zagallo was de eerste persoon die het WK voetbal won als speler én trainer. Hij is de enige man met vier wereldtitels achter zijn naam en was daarmee betrokken bij tachtig procent (in totaal vijf) van de Braziliaanse eindzeges.

Als voorhoedespeler speelde Zagallo voor Flamengo en Botafogo. De Professor maakte deel uit van het legendarische elftal van Brazilië dat in 1958 en 1962 wereldkampioen werd. In totaal speelde Zagallo 33 interlands voor de Seleção, waarin hij goed was voor 5 doelpunten.

Rest in peace to one of the greatest legends in football history, Mário Zagallo.



1958 & 1962 player

1970 manager

1994 coordinator

2002 advisor



Involved in all of Brazil’s world cup victories.



Your legacy will not be forgotten ???? pic.twitter.com/csntt9qR9Y — Brasil Football ???? (@BrasilEdition) January 6, 2024

Als trainer en bondscoach was Zagallo misschien wel nog groter. In 1970 leidde hij Brazilië als keuzeheer naar de derde wereldtitel. Bij de vierde wereldtitel van de Goddelijke Kanaries, in 1994, was Zagallo assistent-bondscoach onder Carlos Alberto Parreira. Onofficieel was hij ook betrokken bij de laatste wereldtitel van Brazilië in 2002. Zagallo was destijds adviseur van Luiz Felipe Scolari.

Brazilië rouwt om de dood van Zagallo, die tijdens zijn spelers- en trainerscarrière nooit actief was in Europa. Wel heeft hij gewerkt als bondscoach van landen als Koeweit, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Verder was hij kortstondig clubtrainer van Al-Hilal, maar zijn hart lag toch vooral bij het Braziliaanse voetbal.

