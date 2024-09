Zaakwaarnemer Riechedly Bazoer reageert op duidelijke woorden van Dick Advocaat

De zaakwaarnemer van Riechedly Bazoer, Irchandly Bazoer, heeft gereageerd op de geluiden dat zijn cliënt niet uit zou willen komen voor de nationale ploeg van Curaçao. Volgens Irchandly wil zijn broer Riechedly wel degelijk uitkomen voor de Blauwen, maar komt het nu even niet zo goed uit.

Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao gaf deze week een interview aan ESPN. Daarin werd de oefenmeester gevraagd naar een oproep voor Bazoer. “Kees (Jansma, perschef, red.) heeft zes berichten ingesproken, maar daar wordt niet op gereageerd. Dan hoeft het op een gegeven moment niet meer.”

Volgens Irchandly staat zijn cliënt wel degelijk open voor een interlandcarrière bij Curaçao. “Namens Riechedly heb ik eerder uitgebreid contact gehad met Advocaat", vertelt hij tegenover De Telegraaf. "We hebben serieus nagedacht over het verzoek om uit te komen voor Curaçao, maar Riechedly heeft toen aangegeven dat hij dit niet het goed moment vond voor zo’n beslissing, omdat er onduidelijkheid is over zijn toekomst als clubvoetballer. En hij zich daar voorlopig op wilde concentreren.”

Bazoer kwam dit seizoen tot slechts drie speelminuten voor AZ. Trainer Maarten Martens vertelde eerder al dat de Bazoer mag vertrekken, maar vooralsnog is hij altijd speler van AZ. Mogelijk komt het alsnog van een vertrek, daar de markt in verschillende landen nog open is. Van eventuele interesse in zijn persoon is niets bekend.

Bazoer wist al aan het begin van het seizoen dat hij niet op een basisplaats hoeft te rekenen. "Dat hebben we bij de start van de voorbereiding naar hem gecommuniceerd”, vertelde Martens een week geleden tegenover Voetbal International. “Mocht er een club voor Riechedly komen dan is dat aan directeur voetbalzaken Max Huiberts om daarover te beslissen."

“Die situatie is nog steeds onveranderd”, gaat Irchandly verder. “Het heeft dus niks te maken met een gebrek aan respect voor Curaçao, want het is zeker een optie die hij serieus overweegt. Alleen niet op dit moment, omdat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft.” Bazoer, die nog een jaar vastligt in het AFAS Stadion, kwam tot op heden tot 68 duels voor AZ.

Curaçao begint deze week aan de Nations League. Via dat toernooi kunnen de Blauwen zich plaatsen voor de Gold Cup in 2025. Dat wordt een speciale editie, daar landen als Spanje en Frankrijk zijn uitgenodigd om deel te nemen. De FIFA heeft hiervoor gekozen als extra oefening voor de al geplaatste organisatoren van het WK 2026: Mexico, de Verenigde Staten en Canada.