Zaakwaarnemer bevestigt opvallend laag bod dat Atlético Madrid uitbracht op Dávid Hancko

Atlético Madrid heeft een bod van ongeveer twintig miljoen euro uitgebracht op Dávid Hancko. Dat bevestigd Branislav Jašurek, zijn zaakwaarnemer, in gesprek met het Slowaakse RTVS Volgens Jašurek is Atlético momenteel ook de club die de grootste kans maakt om de verdediger deze zomer over te nemen van Feyenoord.

Na een uitstekend seizoen lijkt het er steeds meer op dat Hancko zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. Hij werd in de voorbije weken al gelinkt aan meerdere topclubs, waaronder Liverpool en Atlético.

“Van alle clubs die geïnteresseerd zijn in Dávid Hancko, staat Atlético Madrid voor ons op de eerste plaats”, onthult Jašurek nu tegenover RTVS. “De andere aanbiedingen zijn alleen op gespreksniveau. Op dit moment speelt er niets anders, en David kijkt uit naar de mogelijkheid om onder Diego Simeone te spelen.”

Hancko heeft volgens Transfermarkt een waarde van 35 miljoen euro, terwijl Feyenoord zo’n 40 miljoen voor de Slowaakse mandekker zou hopen te ontvangen.

Toch is het bod dat Atlético heeft uitgebracht een stuk lager: 20 miljoen euro. “Hij heeft geen gelimiteerde afkoopsom, dat maakt het een stuk makkelijker. Maar een bedrag van veertig tot vijftig miljoen euro is te veel”, aldus Jašurek.

Hancko is momenteel met Oostenrijk actief op het EK in Duitsland. De eerste wedstrijd werd nog knap met 0-1 gewonnen van België, maar van Oekraïne werd vrijdag met 1-2 verloren.

In die wedstrijd viel Hancko bovendien uit met een liesblessure. Volgens Slowaakse media valt die kwetsuur echter mee, waardoor er nog hoop is dat hij mee kan doen aan de laatste groepswedstrijd, woensdag tegen Roemenië.

