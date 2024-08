Youssoufa Moukoko verlaat Borussia Dortmund niet voor Olympique Marseille, maar gaat wel in de Ligue 1 spelen

OGC Nice is dicht bij de komst van Youssoufa Moukoko, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano maandagochtend. De negentienjarige aanvaller komt op huurbasis over van Borussia Dortmund, waarbij de Franse subtopper een optie tot koop heeft bedongen.

Lange tijd leek het erop dat Moukoko bij Olympique Marseille zou gaan spelen. De club van trainer Roberto De Zerbi wilde het toptalent graag aan de selectie toevoegen, maar wist geen akkoord te bereiken met Borussia Dortmund.

Volgens Romano is er nu wel groen licht voor een transfer van Moukoko naar Nice. Les Aiglons gaan de tiener in eerste instantie huren, waarna hij voor een nog onbekende transfersom definitief kan worden overgenomen.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de in Kameroen geboren spits op zo’n 22 miljoen euro. In Dortmund ligt de tweevoudig international van Duitsland nog tot medio 2026 vast. Waar Moukoko jarenlang werd gezien als de toekomstige spits van BVB, lijkt zijn toekomst nu in Frankrijk te liggen.

De linksbenige Moukoko debuteerde in november 2020 een dag na zijn zestiende verjaardag in de hoofdmacht van Dortmund. Daarmee is hij nog altijd de jongste speler ooit in de Bundesliga.

Inmiddels staat de teller op 99 officiële wedstrijden, waarin Moukoko goed was voor 18 doelpunten en 8 assists. De aanvaller slaagde er de afgelopen vier seizoenen nooit echt in om een onbetwiste basisspeler te worden.

Bij Nice gaat Moukoko concurreren met Terem Moffi, Gaëtan Laborde en Evann Guessand. De Franse club is het nieuwe seizoen van de Ligue 1 teleurstellend begonnen met een nederlaag op bezoek bij promovendus Auxerre (2-1) en remise in eigen huis met Toulouse (1-1).