Youri Mulder prijst 'beste man' van PSV: 'Heeft ze er doorheen gesleept'

Doelman Walter Benítez was dinsdagavond de grote uitblinker bij PSV, zo oordeelde analist Youri Mulder na afloop van de 2-3 uitzege op Rode Ster Belgrado in de studio van Ziggo Sport.

PSV kroop dinsdagavond door het oog van de naald in de Champions League. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen de ploeg van Peter Bosz met een 0-3 voorsprong op Rode Ster Belgrado ging rusten, maar in de tweede helft werd het - mede door een rode kaart voor Ryan Flamingo - nog razendspannend.

Dat PSV overeind bleef, hebben de Eindhovenaren volgens Mulder vooral te danken aan de betrouwbare keeper. “De beste man van PSV was Walter Benítez. Hij heeft ze er doorheen gesleept.”

Mulder is onder de indruk van het keeperswerk van de Argentijn. “Die bal na dertien minuten pakte hij echt geweldig. En ook die andere kansen...”

“In de tweede helft loste Rode Ster geen supermoeilijke schoten. Ze kwamen allemaal een beetje recht op de keeper af of gingen net naast. Maar Benítez pakte er toch een paar”, besluit Mulder.

Benítez beschikt in Eindhoven over een aflopend contract, dat PSV graag wil verlengen. Het is echter allesbehalve zeker dat de routinier ook komend seizoen onder de lat staat in het Philips Stadion.

De 32-jarige goalie zou goed in de markt liggen. Afgelopen zomer wilde Benítez dolgraag tekenen bij Atlético Madrid, maar PSV ging niet akkoord met een relatief laag bod van de Spanjaarden.