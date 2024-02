Yorbe Vertessen geeft PSV een kleine trap na: ‘Spelers Union meer een eenheid’

Yorbe Vertessen is nog niet blij met het aantal speelminuten dat hij krijgt bij FC Union Berlin, zo vertelt de vleugelspeler in een interview met het Duitse Kicker. De Belg maakte afgelopen winter de veelbesproken overstap van PSV naar die Eisern, waar hij aan meer minuten hoopte te komen dan daadwerkelijk het geval is. Vertessen voelt zich desondanks wel thuis in Berlijn. "Bij Union zijn de spelers meer een eenheid."

Vertessen speelde tot nu toe vier keer mee in de Bundesliga. In zijn eerste wedstrijd, uit tegen RB Leipzig, stond hij direct in de basis. In het daaropvolgende duel met FSV Mainz 05 mocht hij als invaller een klein half uur meedoen. Tegen VfL Wolfsburg kwam hij vervolgens niet in actie. Tegen TSG Hoffenheim en FC Heidenheim speelde hij respectievelijk 24 en 9 minuten.

"In het begin was het geen probleem voor mij", vertelt Vertessen over zijn aantal speelminuten. "Maar nu pas ik me steeds meer aan. Nu is het tijd om meer minuten te maken en te beginnen. We zullen zien wat de trainer (Nenad Bjelica, red.) beslist. Ik wil het team gewoon helpen. Want op dit moment ben ik een beetje teleurgesteld dat ik niet zoveel speel."

"Het was moeilijk om me aan te passen", vertelt Vertessen over zijn eerste weken bij Union. "Ik ben iemand die daar misschien wat meer moeite mee heeft. Maar ik voel me goed ontvangen hier bij Union. Ik ben blij hier te zijn." Vertessen was tegen Hoffenheim overigens van grote waarde door de assist te leveren op het enige doelpunt van de wedstrijd, van Brenden Aaronson.

Vertessen is ondanks zijn rol als invaller te spreken over zijn nieuwe omgeving. "Bij Union zijn de spelers meer een eenheid. In Eindhoven waren er daarentegen meer kleine groepjes. Dat is het grootste verschil dat ik heb kunnen ontdekken de afgelopen weken. Veel dingen zijn nu anders."

Er was veel te doen rondom de transfer van Vertessen naar Duitsland. PSV ging in eerste instantie akkoord met een vertrek, op voorwaarde dat hij er bij een aantal wedstrijden voor het einde van de transferdeadline nog bij zou zijn. Vlak voordat Vertessen zijn transfer naar Berlijn af zou ronden, wilde PSV de stekker uit de deal halen vanwege een blessure bij Noa Lang.

Vertessen en diens zaakwaarnemer Wouter Janssens wilden van een terugkeer naar het Philips Stadion absoluut niet weten en hoopten dat PSV de benodigde laatste krabbel alsnog zou zetten. Dat gebeurde, waarna de Eindhovenaren doorschakelden naar Couhaib Driouech van Excelsior. Die transfer kwam echter niet van de grond, waardoor trainer Peter Bosz momenteel dun in zijn vleugelaanvallers zit.

