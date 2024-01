Yilmaz schiet Galatasaray vlak voor tijd op fraaie wijze weer naast Fenerbahçe

Galatasaray heeft maandagavond op de valreep een overwinning geboekt. In eigen huis keek het tegen Gaziantep lange tijd tegen een achterstand aan, maar door een doelpunt in de negentigste minuut werd er alsnog gewonnen: 2-1. Daardoor komt Galatasaray weer in punten gelijk met koploper Fenerbahçe. Gaziantep blijft voorlopig zeventiende.

Galatasaray begon met twee voormalig Eredivisionisten in de basis: centrale verdediger Davinson Sánchez en Dries Mertens, die achter diepe spits Mauro Icardi speelde. Halil Dervisoglu begon op de bank en zou twintig minuten voor tijd invallen.

In de openingsfase van de wedstrijd werden beide teams enkele keren dreigend. Zo roken Kerem Aktürkoglu en Lazar Markovic aan de openingstreffer, maar in beide gevallen bracht de keeper van de tegenstander redding.

Na een klein half uur was het alsnog raak, en het was Gaziantep dat de score opende. Na een afgeslagen vrije trap gaf Salem M'Bakata de bal opnieuw voor, waarna Arda Kizildag binnen kon koppen: 0-1.

In het restant van het eerste bedrijf ging Galatasaray logischerwijs op zoek naar de gelijkmaker. Lucas Torreira (knappe redding Florin Nita) en Krem Demirbay (vrije trap op lat) waren dichtbij, maar de thuisploeg ging met een achterstand de rust in.

Ook na de rust was Galatasaray de gevaarlijkste ploeg, en het kreeg mogelijkheden via Mertens en invaller Wilfried Zaha. Na ruim een uur spelen leek Icardi alsnog de 1-1 te maken, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Twintig minuten voor tijd werd het alsnog 1-1: Zaha schoot hard in de korte hoek raak na terugleggen van Dervisoglu, die net in het veld stond. Vervolgens drukte Cim Bom door, en in de negentigste minuut werden de drie punten alsnog binnengesleept. Een schot van Icardi werd geblokt, waarna Baris Alper Tilmaz de bal prachtig uit de lucht nam: 2-1.

