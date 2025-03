Xavi Simons scoort razendsnel, maar verliest toch met RB Leipzig; Borussia Dortmund wint opnieuw

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag de tweede zege op rij geboekt in de Bundesliga. De ploeg van trainer Niko Kovac won met 0-2 op bezoek bij FC St. Pauli. Tegelijkertijd ging RB Leipzig, ondanks een vroege treffer van Xavi Simons, juist onderuit tegen FSV Mainz 05: 1-2.

FC St. Pauli - Borussia Dortmund 0-2

Met name in de eerste helft had Dortmund het lastig in Hamburg. St. Pauli was grotendeels de betere ploeg in de eerste helft, en kreeg kansen via Noah Weißhaupt, Elias Saad en Hauke Wahl. Scoren deed de thuisploeg echter niet. Namens Dortmund was Karim Adeyemi vlak voor rust het dichtst bij de openingstreffer. De inzet van de aanvaller ging echter net naast.

Wat voor rust niet gebeurde, gebeurde aan het begin van de tweede helft wel: er werd gescoord. Na een prima actie gaf Adeyemi de bal laag voor, en Serhou Guirassy frommelde hem binnen: 0-1.

Niet heel veel later viel de 0-2 ook. Adeyemi veroverde de bal van zijn tegenstander en kon zo op weg naar het doel van St. Pauli, om de score te verdubbelen. Daar had St. Pauli, dat een kwartier voor tijd de 0-3 van Guirassy nog afgekeurd zag worden wegens buitenspel, geen antwoord meer op.

Door de zege staat Dortmund op de tiende plek op de ranglijst van de Bundesliga. St. Pauli staat een stukje lager: vijftiende.

RB Leipzig - FSV Mainz 05 1-2

Binnen 57 seconden was het raak voor Leipzig, waar behalve Simons ook Lutsharel Geertruida in de basis startte. Een schot van heel dichtbij van Loïs Openda smoorde vlak voor de doellijn, waarna het voor Simons een koud kunstje was om de rebound binnen te schieten: 1-0. Mainz kwam naarmate de eerste helft vorderde beter in de wedstrijd en had vlak voor rust pech dat een kopbal van Lee Jae-sung over ging.

Zeven minuten na rust was het alsnog raak voor de bezoekers. Nadiem Amiri schoot in alle vrijheid een lage voorzet van Paul Nebel binnen: 1-1. Mainz drukte door en scoorde binnen zes minuten nog eens. Jonathan Burkardt draaide in het strafschopgebied knap weg bij zijn tegenstander en schoot binnen: 1-2. Amiri had een kwartier voor tijd de derde goal van Mainz op de schoen, maar de middenvelder raakte de paal.

In de absolute slotfase zette Leipzig nog één keer aan. Benjamin Sesko kreeg kansen, maar zowel een kopbal als even later een schot van de spits troffen het doel niet.