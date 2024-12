Wout Weghorst oogst kritiek én lof na heldenrol bij Ajax: 'Als hij daarmee stopt, moeten we ons zorgen gaan maken'

Het zeuren is inherent aan Wout Weghorst. Dat is althans de mening van ESPN-analist Mario Been. De spits was zondag nog goud waard voor Ajax door beide treffers te noteren in het met 1-2 gewonnen uitduel met NEC Nijmegen.

Achteraf werd Weghorst, die na ruim een uur spelen naar de kant werd gehaald, voor de camera van ESPN getrokken. Zoals Weghorst betaamt, werd het weer een veelbesproken vraaggesprek in de mixed zone. "Als ik trainer was en mijn spits stond na 65 minuten met twee goals achter zijn naam op het veld, dan zou ik hem nooit wisselen”, zei de 32-jarige aanvalsleider.

Die keuze van Francesco Farioli zorgde voor onbegrip bij de aanvaller. "Ik begrijp het niet, maar het is zijn keuze, zijn filosofie, zijn tactiek en hetgeen waarin hij gelooft. "Een spits vindt het lekker om negentig minuten te spelen en ik vind het lekker om af en toe in het rood te gaan, mezelf even pijn te doen."

"Dat zijn dingen die ik mijn hele carrière lang al heb gedaan. En die mis ik soms. Dit is nieuw voor mij.” Ondanks het verschil in inzicht wil Weghorst allerminst spreken van een conflict met Farioli. "Onze filosofieën hoeven niet overeen te komen. Het gaat erom wat in het belang van Ajax is, wat het beste is en wat werkt. Tot dusver werkt het, want we winnen de wedstrijden en verschillende spelers zijn daarin succesvol."

Been wijst in de rubriek Bellen Met van ESPN Weghorst aan zijn speler van de week. "Weet je wat. Doe maar Weghorst, waarom niet? Hij maakt er toch weer twee, terwijl Ajax de overwinning eigenlijk niet verdiende. Het is toch lekker om zo iemand in je selectie te hebben", zo motiveerde de voormalig trainer van onder meer Feyenoord zijn mening.

De analyticus heeft - niet als enige - ook wel een mening over het gedrag van Weghorst. "Natuurlijk komt zijn drive soms irritant over, maar als hij dat niet heeft, is het gewoon een middelmatige speler", vindt Been.

"En hoe je het ook wendt of keert, hij heeft toch bepaalde kwaliteiten. Hij staat elke keer op het juiste plekkie." Hoe Weghorst, die het midweekse Europese duel met Real Sociedad moest laten schieten, zich in het interview profileerde, kan Been minder bekoren.

"Ik snap Farioli wel. Weghorst is ziek geweest deze week, ik zou hem er ook af hebben gehaald. Hij moet niet zo zeuren. Maar dat hoort ook bij hem. Als hij stopt met zeuren, moeten we ons zorgen gaan maken", besluit de zestigjarige analist.