Wordt PSV benadeeld door grote fout van de scheidsrechter? 'Lachwekkend, Bizar!'

Kijkers van het Champions League-duel tussen Rode Ster Belgrado en PSV snappen werkelijk niets van de rode kaart die Ryan Flamingo dinsdagavond heeft gekregen. Nemanja Radonjic ging eenvoudig naar de grond naar een duel met de verdediger, en haalde het maximale resultaat.

In de 52ste speelminuut leek er niets aan de hand toen Flamingo de bal veroverde vlak voor het eigen zestienmetergebied. Arbiter István Kovács zag in de verdedigende actie van de PSV-verdediger echter een zware overtreding op een doorgebroken speler, waardoor Flamingo direct rood kreeg. De VAR greep niet in.

Direct na het moment is het onbegrip op X enorm. “Wat worden we genaaid. Dit is toch nooit rood?”, zo schrijft een woeste gebruiker. “Bizarre rode kaart. Onkunde van de arbitrage”, reageert een ander. “Belachelijk voor woorden deze rode kaart. Echt lachwekkend dit”, zegt weer iemand anders.