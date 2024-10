Liverpool won zondag in een enerverende wedstrijd met 2-1 van Chelsea, en blijft daardoor aan kop in de Premier League. In de Engelse media zijn er daarom opnieuw complimenten voor manager Arne Slot en zijn elftal. Sommige analisten geloven echt in de kampioenskansen van Liverpool, dat het lijkt uit te moeten vechten met Manchester City en Arsenal.

Volgens de BBC is het voetbal van Liverpool onder Slot meer 'middle of the road dan heavy metal', zoals het geval was onder diens voorganger Jürgen Klopp. ''Met de 2-1 overwinning op Chelsea krijgt de bijna foutloze start van de Nederlandse manager een vervolg.''

Volgens voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher is Slot geslaagd voor zijn eerste serieuze test in de Premier League. ''Het voelt alsof Liverpool voor het eerst een topwedstrijd heeft gewonnen dit seizoen. En dat merk je ook aan de sfeer op Anfield. Liverpool stond soms onder druk en had de supporters echt nodig'', zo klonk het bij Sky Sports.

The Athletic hecht eveneens veel waarde aan de eerste overwinning van Liverpool in een premier League-topper. ''Slot had vantevoren al gewaarschuwd voor het belang van dit duel. Het bezoek van Chelsea is de start van een loodzware reeks van zeven in twintig dagen. Na die periode zal blijken of Liverpool serieus kan meedoen om de prijzen dit seizoen.''

''Liverpool mag zich na een zwaarbevochten overwinning weer koploper noemen'', analyseert The Guardian na de nipte overwinning op Chelsea. ''De tegenstander kreeg zeker kansen, maar werd uiteindelijk overlopen door Liverpool. En zo duurt de indrukwekkende start van Slot in Engeland voort.''

Volgens de Daily Mail is Slot nog lang geen Liverpool-legende, zoals legendarische voorgangers als Klopp en Bill Shankly. ''Maar er was zondag na de zege op Chelsea op Anfield echt een gevoel dat de opvolger van de meest recente grote leider (Klopp, red.) een eind kan komen met dit team.''

Micah Richards weet het zeker: Liverpool is een titelkandidaat. ''Daar bestaat geen twijfel over'', zei de oud-verdediger van Manchester City in de studio van Sky Sports. ''Ze kunnen een voorsprong over de streep trekken en de speelwijze aanpassen wanneer dat nodig is. Ik geloof echt dat Liverpool aan het eind van het seizoen er met het kampioenschap vandoor kan gaan.''

''Onder Slot maakt Liverpool een kalmere indruk. In verdedigend opzicht ziet het er sowieso een stuk solider uit. Onder Klopp was het voetbal van Liverpool soms echt geweldig, maar in zijn systeem waren verdedigers ook kwetsbaar. Het elftal is nu beter in balans. Er zijn genoeg topspelers voorin die wedstrijden voor je kunnen winnen, maar het gaat er juist om wat je er verdedigend tegenover zet. En daarom is Liverpool voor mij een kampioenskandidaat'', aldus Richards.