Wordt Ajacied verkeerd gebruikt? Vink analyseert: ‘Hier ligt zijn kracht niet’

Maandag, 20 november 2023 om 19:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:03

Kenneth Taylor speelt bij Jong Oranje meer in zijn kracht dan dat hij de afgelopen periode bij Ajax deed, zo concludeert Marciano Vink in de rust van het duel met Jong Zweden bij ESPN. Reden daarvan is dat de 21-jarige linkspoot onder bondscoach Michael Reiziger dichter bij de zestienmeter van de tegenstander speelt, zo klinkt het.

“Het is een speler die anderen in stelling kan brengen, maar ook goed kijkt wie er vrij staat”, begint Vink zijn analyse. “Hij kan dus ook een spits in z’n voeten aanspelen en erbij komen. Taylor is heel dynamisch rond de zestienmeter.” Op die plek in het veld kwam hij onder Maurice Steijn niet tot nauwelijks.

“Hier zie je tegen FC Utrecht dat hij veelal tussen de linkercentrale verdediger en linksback speelt; ver weg van de vijandelijke goal”, vervolgt Vink terwijl hij beelden van het duel laat zien. “Hier ligt zijn kracht totáál niet.”

“Er zijn gewoon van die momenten dat de ruimtes groot worden, je moet omschakelen, je je focus moet houden, maar ook rond je eigen zestienmeter gewoon met je man mee moet lopen zoals hier duidelijk te zien is.” Taylor liet zijn directe tegenstander Ryan Flamingo lopen op bezoek in de Domstad, waardoor laatstgenoemde de assist kon geven op Jens Toornstra.

“Met de komst van John van ’t Schip is daar wel verandering in gekomen”, analyseert Vink de positie van Taylor verder. “Dit zijn beelden van de wedstrijd tegen Almere City en dan zie je dat hij veel dichter bij Brian Brobbey speelt.”

“Hier gaat hij bijvoorbeeld diep. Dat deed hij tegen FC Utrecht helemaal niet”, vertelt de analist terwijl we beelden zien van verschillende loopacties van de Ajacied. “Taylor schiet de bal ook nog op de paal in dat duel en er was natuurlijk dat vermeende penaltymoment, omdat hij gewoon veel dichter bij Brobbey speelt.”

Vink laat dan beelden zien van Taylor in het thuisduel met Jong Moldavië (3-0) van eind augustus. “Hij staat dicht bij Noah Ohio, al gaat het schot dan wel over. Hij speelt véél meer rond de zestienmeter bij Jong Oranje.”

Dat de linksbenige middenvelder nauwelijks tot niet in de buurt van het doel van de tegenstander komt, wordt bevestigd door zijn statistieken bij Ajax dit seizoen. Taylor wacht na elf wedstrijden namelijk nog altijd op zijn eerste goal of assist.

In de groepsfase van de Europa League noteerde hij wel al een treffer, terwijl hij in de voorronde van hetzelfde toernooi ook Mohammed Kudus in stelling bracht tijdens het uitduel met Ludogorets (1-4).