Wolves meldt zich officieel voor Forbs 'en lijkt er wel uit te komen met Ajax'

Wolverhampton Wanderers heeft zich officieel bij Ajax gemeld voor Carlos Forbs, schrijft Voetbal International. Hoewel de hoogte van het bod niet duidelijk wordt, spreken bronnen dicht bij de aanvaller de verwachting uit 'dat de clubs er wel uit zullen komen'. Het is nu aan Forbs zelf om de beslissing te maken.

Met het einde van de transferwindow in aantocht is er veel te doen rond Forbs. Olympique Lyon zag een bod van vijftien miljoen euro al afgewezen worden, wat de Wolves naar verluidt op scherp heeft gezet.

De Premier League-club gaf een tijd geleden via tussenpersonen al blijk van interesse, maar pakte nooit door. Nu is dat wel het geval.

Inmiddels hebben de Wolves een bod neergelegd in Amsterdam. De hoogte daarvan blijft echter onbekend. Wel weet Voetbal International via bronnen dicht bij Forbs dat de verwachting heerst dat de clubs er wel uit zullen komen. Of de Portugees jeugdinternational zelf wil overstappen, is nog maar de vraag.

Forbs krijgt onder Francesco Farioli namelijk veel vaker de kans dan vorig jaar onder John van 't Schip. De linkspoot is onderdeel van Farioli's 'Europese basiself' en mocht al in vijf van de zes Europa League-voorrondes aan de aftrap starten. Scoren of assists geven deed Forbs nog niet. Ook niet in de Eredivisie, waar hij nog slechts één invalbeurt achter zijn naam heeft staan.

Forbs werd vorig jaar voor veertien miljoen euro naar de Johan Cruijff ArenA gehaald door voormalig technisch directeur Sven Mislintat. Hij kwam over van Manchester City, waar hij nooit debuteerde in het eerste elftal.

Forbs heeft in totaal nu 38 officiële optredens, drie goals en vijf assists doen noteren namens Ajax. Hij ligt nog vast in Amsterdam tot medio 2028.