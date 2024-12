Woerts onthult miljoenenbedrag dat Ajax misloopt na missen WK voor clubteams

Het WK voor clubteams was bijzonder lucratief geweest voor Ajax, zo weet Chris Woerts. Volgens de sportmarketeer waren er bij deelname gegarandeerd tientallen miljoenen euro's overgemaakt naar de rekening in Amsterdam.

''De FIFA is aan prijzengeld al bijna twee miljard kwijt. Je krijgt als deelnemende club vijftig miljoen euro. Voor de privilege om mee te doen. Dat is serieus geld'', zo onthult Woerts in de rubriek In De Wandelgangen van Vandaag Inside.

''Er doen helaas geen Nederlandse clubs mee. Sturm Graz stond zestiende en Ajax zeventiende. Als Ajax vorig jaar Europees één of twee wedstrijden meer had gewonnen, dan waren ze naar het WK gegaan. Vijftig miljoen weggegooid'', legt de sportmarketeer uit waarom de Amsterdammers ontbreken op het toernooi.

''Maar daar gaan we toch niet naar zitten gluren. We gaan toch niet naar Sturm Graz zitten kijken?'', heeft presentator Wilfred Genee geen interesse in het WK voor clubteams, nu er geen Nederlandse deelnemers zijn.

Ajax had het inschrijvingsgeld goed kunnen gebruiken. Over het boekjaar 2023/24 werd namelijk een verlies van bijna tien miljoen euro geleden. Geld voor grote aankopen is er niet. Technisch directeur Alex Kroes zal eerste spelers moeten verkopen, om zo budget vrij te maken.

Het WK voor clubteams kent volgend jaar zomer een andere opzet. Er doen in totaal 32 clubs mee, waarvan 12 uit Europa. Het toernooi zorgt voor nog meer wedstrijden op de speelkalender, waardoor er al veel kritiek was op de FIFA vanwege de uitbreiding van het deelnemersveld.

De wereldvoetbalbond had daarnaast moeite met de verkoop van de uitzendrechten, die uiteindelijk naar DAZN zijn gegaan. ''Maar DAZN heeft in Nederland geen positie. Alleen een appje, verder niks'', verduidelijkt Woerts.