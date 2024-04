Woerts niet eens met Derksen: ‘Kolere, hij was zó slecht. Levensgevaarlijk’

Chris Woerts is niet te spreken over de manier waarop Bas Nijhuis floot in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord (0-1) van zondagmiddag. Dat vertelt de sportmarketeer in Vandaag Inside. Johan Derksen is het echter niet met die kritiek eens. “Alleen als Bas fluit zie je een soort Engels voetbal op de Nederlandse velden.”

Nijhuis liet zondagmiddag in Sittard veel vermeende overtredingen gaan, met name in de openingsfase. Arne Slot was daar zichtbaar gefrustreerd over aan de zijllijn en na afloop kreeg de scheidsrechter veel kritiek over zich heen.

Het optreden van Nijhuis wordt ook in Vandaag Inside nabesproken. “Kolere, zó slecht die Bas”, steekt Woerts van wal. “Levensgevaarlijk. Als Bas fluit, dan ben je je leven niet zeker als speler.” Derksen is het daar niet mee eens en wijst naar de column van Willem van Hanegem, die eveneens zeer kritisch was op de scheidsrechter.

“Ik vind alle kritiek op Bas volkomen nonsens. Ik schrok: ik ben het altijd eens met Van Hanegem, maar hij vond dat Bas nu ook te ver ging”, zegt Derksen. “Dan spreekt waarschijnlijk zijn Feyenoord-hart, want als Willem nou van één scheidsrechter gecharmeerd was geweest, dan was het van Bas geweest.”

“Hij laat duels toe. Alleen als Bas fluit zie je een soort Engels voetbal op de Nederlandse velden, alleen tegenstanders kunnen daar niet meer tegen en gaan liggen rollen en matennaaien”, aldus de Snor. Nijhuis werd ook verweten dat hij zich te veel bezighoudt met randzaken.

Zo schuift de arbiter regelmatig aan bij Vandaag Inside en andere programma’s. Dat moet kunnen, vindt René van der Gijp. “We roepen altijd tegen elkaar dat je maar één leventje hebt. Bas vindt radio maken geweldig, een lezing geven in een kantine vindt Bas geweldig, zingen vindt Bas geweldig, als hij hier zit, heeft hij de avond van zijn leven. Dat moet toch kunnen, Wilfred? Kom op. Bas doet dat niet voor het geld, hè. Bas vindt het leuk om dat te doen.”

Van Hanegem had zondagavond in zijn column voor hetgeen goed woord over voor Nijhuis. "Hij doet wat hij wil, hij kent de regels ongetwijfeld, maar hij doet alsof het er allemaal niet toe doet. Als er dan iemand klaagt, dreigt hij meteen met geel. En hij geeft ook graag geel voor vasthouden, niet voor schoppen. Op dat gebied lijkt alles toegestaan."

"Het is toch te gek voor woorden dat trainers voor de wedstrijd zeggen: 'Schop er maar op los vandaag want Nijhuis fluit, dus het kan.' Dat Fortuna sprong zo vaak spelers van Feyenoord in de rug of in de zij en Bas vond het allemaal prima."

Van Hanegem denkt dat Nijhuis bewust in de belangstelling probeert te komen met zijn manier van fluiten. "Want hij verkoopt boeken, knalt van kantine naar kantine om geld te verdienen en schuift regelmatig aan in talkshows. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het kan."

