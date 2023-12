Woedende Van Polen steekt ongekende tirade af: ‘Ik word er schijtziek van’

Bram van Polen heeft het helemaal gehad met de aanhoudende onrust binnen het kwakkelende PEC Zwolle. De 38-jarige aanvoerder haalde na de 1-3 nederlaag tegen NEC van zaterdagavond dan ook flink uit naar diverse geledingen binnen de club uit Overijssel.

"Ik word schijtziek van iedereen die bij deze club alleen maar aan eigen belang denkt in plaats van clubbelang", foeterde Van Polen in een onderhoud met De Stentor. "Het zijn hier de scenario's die je ook bij Volendam en Vitesse ziet. Het verschil is dat wij nog aardig wat punten hebben gepakt. Het is onrustig hier en dan gaat het niet eens om voetbal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van Polen legde direct uit waar voor hem de ergernis zit. "Iedereen mag in de spiegel kijken, in en rondom de club. Ik vind dat we qua communicatie dramatisch bezig zijn met elkaar. We verliezen elkaar in alle geledingen uit het oog. Het is niet specifiek een iemand, het zijn heel veel mensen die dit hebben."

Onrust

Bij PEC is er al tijden sprake van onrust. de Far East Ultras (FEU) ligt bijvoorbeeld overhoop met de clubleiding. Tijdens het thuisduel met NEC uitte de fanatieke aanhang zijn onvrede met name richting algemeen directeur Xander Czaikowski. Er waren onder meer spandoeken zichtbaar met de tekst #Xanderout.

Daar komt nog bovenop dat PEC vanwege de tegenvallende jaarcijfers behoorlijk moet bezuinigen, onder meer op de salarissen van spelers. Daarnaast pleit een comité van aanbevelingen voor een andere structuur qua besturen. Allemaal zaken die dus voor ergenis zorgen bij Van Polen, die overigens niet kwaad is vanwege de spandoeken en het vuurwerk dat tijdens NEC-thuis werd afgestoken.

"Nee, ik vind het al langer onrustig. Het is hier nooit rustig. Vorig jaar was het ook onrustig. Kan het dan nooit in godsnaam rustig zijn? Ik snap niet dat men niet in het clubbelang kan denken. Zet je ego op zij en ga praten, denk niet alleen aan je eigen hachje, dat is zo vermoeiend. Wie het ook allemaal zijn, ik word er schijtziek van", aldus de diep teleurgestelde verdediger.

De onrust en verziekte sfeer hakken erin bij Van Polen. "Kan het nooit eens normaal? Dit doet pijn. Dat doet wel eens denken: jemig, moet je dan bij zo'n club willen blijven?", aldus de routinier, die hoop dat zijn boodschap aankomt bij de mensen die het betreft. "Dit moet een wake-upcall zijn, want uiteindelijk gaat het op het veld doorwerken."

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 14 6 4 4 5 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 NEC 15 4 6 5 0 18 10 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 11 Fortuna Sittard 14 4 4 6 -9 16 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 Heracles Almelo 14 4 3 7 -13 15 14 FC Utrecht 14 3 4 7 -11 13 15 RKC Waalwijk 14 4 1 9 -12 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 14 2 2 10 -22 8 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties