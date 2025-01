Woedende Manchester United-fans schelden mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe de huid vol na uitduel met Fulham

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sir Jim Ratcliffe.

De mede-eigenaar van Manchester United is al maanden bezig met de kosten te drukken en de inkomsten te verhogen bij de club. De miljardair heeft met die gedachte in het achterhoofd al meerdere moeilijke beslissingen moeten nemen sinds hij zich eind 2023 inkocht bij the Red Devils.

Zo stopte de club onder meer met het uitdelen van tegoedbonnen ter waarde van 120 euro voor het eigen personeel als kerstbonus en werd het miljoenencontract van Sir Alex Ferguson, die de laatste jaren als clubambassadeur op de loonlijst stond, niet verlengd.

In december kondigde de club aan dat tickets per direct 66 pond per wedstrijd zouden gaan kosten, omgerekend zo’n 78 euro. Daarbij worden er geen uitzonderingen meer gemaakt voor kinderen of gepensioneerde supporters.

Eerst kostten de tickets minimaal 40 pond (47 euro) voor volwassenen en 25 pond (29 euro) voor kinderen. De fans van the Mancunians protesteerden de afgelopen tijd regelmatig tegen de prijsverhoging.

Ook zondagavond op bezoek bij Fulham (0-1) werd er fel geprotesteerd tegen de nieuwe ticketprijzen met spandoeken in het uitvak. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe verschillende fans Ratcliffe de huid vol schelden op een parkeerplaats in de buurt van Craven Cottage. Ze benoemen onder meer de verhoogde ticketprijzen en roepen ‘fuck you’.