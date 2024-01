Woedende Chinese fans bestormen spelershotel na afmelding Cristiano Ronaldo

Al-Nassr heeft de geplande oefenwedstrijden tegen Shanghai Shenhua en Zhejiang tot nader order uitgesteld. De reden voor de verplaatsing van de duels is een blessure van Cristiano Ronaldo. Het afzeggen van de oefenpotjes leidde tot woede onder Chinese fans.

De Saudische club is momenteel op trainingskamp in China om zich voor te bereiden op de start van het nieuwe seizoen. Daar zou het dus oefenen tegen de twee Chinese ploegen Shanghai Shenhua en Zhejiang, die vorig seizoen respectievelijk als vijfde en derde eindigen in de hoogste Chinese divisie.

?? Chinese fans have STORMED the Al Nassr hotel in large numbers expressing their disappointment over Cristiano Ronaldo's inability to participate in the friendly. pic.twitter.com/axxGv7povO