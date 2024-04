Woede van Ajax-fans richt zich tot één man: spandoeken komen tevoorschijn

De supporters van Ajax voeren zondag tijdens de wedstrijd tegen FC Twente actie tegen Michael van Praag. In de Johan Cruijff ArenA klinkt gezang dat gericht is tegen de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die onder vuur ligt na het schorsen van algemeen directeur Alex Kroes.

"Van Praag out", staat op diverse doeken in het stadion te lezen. De F-Side kiest duidelijk de kant van Kroes, die op non-actief is gesteld vanwege de verdenking van beurshandel met voorkennis. Kroes wordt in het stadion positief toegezongen en er hangt een enorm spandoek met zijn naam erop.

Toen na een half uur het openingsdoelpunt aan de kant van FC Twente viel, werd het statement van de F-Side met gezang kracht bij gezet. "Van Praag, neem je rotzooi mee", klonk het in de Johan Cruijff ArenA.

Zondag werd overigens bekend dat bij Ajax drie leden terugtreden uit de Raad van Commissarissen. Het gaat om Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen.

Van Praag betreurt het besluit van zijn collega's. “Wij vinden het bijzonder jammer, maar we hebben dit besluit te respecteren", liet de RvC-voorzitter weten.

?? Ricky van Wolfswinkel zet FC Twente op voorsprong in Amsterdam. #ajatwe — ESPN NL (@ESPNnl) April 14, 2024

