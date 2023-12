Woede over Ajax-top: ‘Hoe zij zichzelf nog in de spiegel aan kunnen kijken...’

Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van onder meer Silvano Vos en Steven Bergwijn, heeft in een interview met Het Parool hard uitgehaald naar de beleidsbepalers van Ajax. Tijdens de transferwindow ontlokte hij veel media-aandacht, toen hij op X plaatste dat Ajax een koopclub was geworden. Nu richt hij zich tot de Ajax-top. "Van de mensen die na het vertrek van Marc Overmars zijn binnengehaald en er nu nog zitten begrijp ik niet hoe zij nog in de spiegel kunnen kijken na wat ze hebben laten gebeuren."

Op 30 augustus plaatste Van Kooperen de mening dat Ajax van een opleidingsclub een koopclub was geworden. Het gebeurde nadat de Amsterdammers Sivert Mannsverk had aangetrokken. Mannsverk speelt op dezelfde positie als Vos, de cliënt van Van Kooperen, en vormde dus een concurrent voor het jeugdproduct.

In gesprek met Het Parool verklaart de zaakwaarnemer zijn bericht nader. "Je handelt weleens uit emotie. Met Sven Mislintat hadden we de afspraak dat er een plan was met Silvano en dat op zijn plek geen nieuwe spelers van buiten zouden komen", vertelt Van Kooperen. "We waren onaangenaam verrast dat dit toch gebeurde."

Mannsverk raakte al snel geblesseerd aan zijn voet en zodoende is zijn speeltijd bij de recordkampioen voorlopig beperkt gebleven tot één helft. Overigens is Van Kooperen niet louter kritisch op Mislintat.

"Hij heeft trouwens ook goede dingen gedaan, zoals contracten afsluiten met verschillende salarissen voor wel of niet in de Champions League spelen.” Maar of hij nog steeds vindt dat Ajax een koopclub is? "Het blijft altijd een Amsterdamse club. Er is veel gebeurd, maar Ajax blijft Ajax."

Vervolgens blikt Van Kooperen terug op de onrustige periode in de hoofdstad na het vertrek van Overmars. "Daarna was er van bovenaf geen goede organisatie", betoogt hij.

"Van de mensen die daarna zijn binnengehaald en er nu nog zitten, ik wil hun namen niet noemen, begrijp ik niet hoe zij nog in de spiegel kunnen kijken na wat ze hebben laten gebeuren. Hoe stappen zij in de auto en rijden ze naar Ajax?", vraagt Van Kooperen zich af.

