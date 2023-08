WK-uitblinkster Esmee Brugts verlaat PSV en maakt absolute droomtransfer

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 18:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:48

Esmee Brugts maakt de overstap van PSV naar FC Barcelona, zo maken de Spanjaarden bekend via de officiële kanalen. De twintigjarige international was een van de uitblinkers op het WK bij de Oranje Leeuwinnen en wordt daar nu dus voor beloond met een absolute droomtransfer.

Brugts tekent een contract tot medio 2027 bij Barcelona, dat afgelopen seizoen de Champions League wist te winnen in uitgerekend het Philips Stadion in Eindhoven. De Spaanse club heeft een van de beste vrouwenteams ter wereld. De ploeg wist vorig seizoen ook beslag te leggen op de landstitel door 28 (!) van de 30 wedstrijden te winnen en 118 doelpunten te maken.

?? Dutch talent Brugts to join Barça — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 22, 2023

Brugts, die op het WK in alle vijf de wedstrijden van Nederland in actie kwam en goed was voor twee treffers, liet zondagavond op Instagram al weten dat ze PSV ging verlaten. “Lieve PSV-vrienden en -familie, graag dank ik jullie voor de mooie tijd die ik met jullie heb mogen hebben en alle dierbare herinneringen die ik daaraan heb overgehouden.”

“Vooral ook heel veel dank aan de trainers, coaches, speelsters en staf die mij hebben geholpen om de speelster te worden die ik nu ben. Door jullie kan ik nu een volgende stap zetten in mijn eigen voetbalverhaal. Dank! Liefs, Esmee.” Brugts speelde sinds 2020 voor PSV en won in 2021 de KNVB Beker. De middenvelder heeft 75 wedstrijden namens de Eindhovenaren achter haar naam staan.