Wissel Van Dijk komt met opvallend verzoek aan Koeman: ‘Hij kwam naar me toe...’

Ronald Koeman heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de opstelling voor het oefenduel met Canada. De bondscoach nam enkele opmerkelijke beslissingen, vooral omdat hij alle spelers uit de selectie in actie wil zien.

Koeman geeft op de rechterflank de voorkeur aan Frimpong boven Denzel Dumfries. De wingback van Bayer Leverkusen lijkt bovendien te starten als rechtsbuiten. Ryan Gravenberch is een verrassende naam op het middenveld, terwijl Brobbey in de spits speelt. Onder meer Stefan de Vrij en Virgil van Dijk zitten op de bank.

Met zijn opvallende keuzes in de basiself wil Koeman overigens niet zeggen dat de basiself die start tegen Canada automatisch een B-ploeg is tijdens het EK. “Er zitten jongens bij die hoogstwaarschijnlijk wel in de basis staan”, zo vertelt Koeman voor de camera van NOS.

“We kiezen ervoor om iedereen te laten spelen en we willen iedereen zo fit mogelijk krijgen in de aanloop naar het EK. Daarom kies ik vanavond voor deze opstelling.”

“Frimpong staat inderdaad rechtsbuiten. Het ligt ook aan de tegenstander. Wij verwachten een Canada met vier verdedigers, maar het kan ook zijn dat het er drie worden. Het hangt ervan af hoe we druk willen zetten.”

“Ik ben nieuwsgierig naar het koppel Memphis-Brobbey. Beide spelers zullen niet de hele wedstrijd spelen. Brobbey moet wel minuten maken en nóg fitter worden. Nu is daar een goede gelegenheid voor.”

Virgil van Dijk moet tegen Canada genoegen nemen met een reserverol. “Of hij het ermee eens was? Jawel, maar hij kwam nog wel met het verzoek om hem minuten te geven als de wedstrijd gespeeld is voor een extra interland. Dat gaan we bekijken. Achter Virgil van Dijk is Nathan Aké de aanvoerder, en Frenkie de Jong is de derde aanvoerder”, voegt Koeman tot slot toe.

