Winnend Willem II en FC Groningen doen uitstekende zaken op vrijdagavond

Willem II en FC Groningen hebben vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De Tilburgse koploper won met 1-3 bij FC Den Bosch, terwijl de Trots van het Noorden dankzij een 4-2 overwinning op De Graafschap klimt naar de tweede plaats. ADO Den Haag ging tegelijkertijd verrassend met 3-1 onderuit bij laagvlieger Telstar.

FC Den Bosch - Willem II 1-4

Koploper Willem II kwam in De Vliert al snel op zeer fraaie wijze op voorsprong. Jesse Bosch probeerde het met een afstandsschot en wist Den Bosch-goalie Krisztian Hegyi zo te verrassen: 0-1. De thuisploeg trok de stand na een kwartier spelen uit het niets weer gelijk, nadat een voorzet van Salah-Eddine Oulad M'Hand door alles en iedereen werd gemist: 1-1. Jeredy Hilterman zorgde echter al snel weer voor een nieuwe Tilburgse voorsprong. De spits van Willem II breidde de marge in het tweede bedrijf verder uit met een rake kopbal uit een hoekschop van Nick Doodeman. Het slotakkoord was in blessuretijd voor Tommy St. Jago, die op bijzondere wijze via beide palen doel trof: 1-4.

FC Groningen - De Graafschap 4-2

Romano Postema bezorgde zijn FC Groningen vrijdagavond een droomstart in De Euroborg. De 22-jarige Groningse spits toonde zich een vakkundig afmaker en was binnen een kwartier tweemaal trefzeker: 2-0. Good old Ralf Seuntjens bracht De Graafschap vervolgens hoogstpersoonlijk terug in de wedstrijd met twee karakteristieke kopdoelpunten: 2-2.

Romano Postema is los vanavond!????#grogra — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2024

Dat was zeker nog niet het einde van deze absolute kraker in Groningen, daar de thuisploeg tien minuten na rust weer op voorsprong kwam toen Luciano Valente na een mooie individuele actie raak schoot: 3-2. In blessuretijd besliste Postema de wedstrijd door zijn hattrick te voltooien: 4-2.

Ook Ralf Seuntjens maakt er twee! De Graafschap weer langszij??#grogra — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2024

Jong Ajax - Jong PSV 3-0

De Amsterdamse beloften kwamen na ruim een kwartier op voorsprong. Matteo Dams leverde simpel in, waarna Kian Fitz-Jim breed kon leggen op David Kalokoh. De vleugelaanvaller had vervolgens de hoek voor het uitkiezen: 1-0. Het foutenfestijn aan Eindhovense zijde duurde voort toen verdediger CJ Egan-Riley cruciaal balverlies op eigen zestien. Julian Rijkhoff wist zichzelf zo ook simpel op het scorebord te zetten: 2-0. De spits van Ajax was vroeg in de tweede helft ook verantwoordelijk voor de 3-0, nadat de bal uit de kluts voor zijn voeten kwam.

Julian Rijkhoff profiteert twee keer van geschutter achterin bij Jong PSV??#jajjps — ESPN NL (@ESPNnl) March 15, 2024

NAC Breda - VVV-Venlo 1-0

De amusementswaarde lag voor rust in het Rat Verlegh Stadion uiterst laag. Hoogtepunt was een prachtige minuut applaus in de 26ste minuut ter nagedachtenis aan oud-NAC’er Kees Rijvers. De Bredanaars waren vroeg in de tweede helft dicht bij de openingstreffer via Aimé Omgba, maar de middenvelder moest toezien hoe een VVV’er de bal van de lijn werkte. De bezoekers hadden hierna meerdere mogelijkheden. Toch was het NAC dat in extremis de zege wist te stelen. De bal viel uit een hoekschop voor de voeten van Cuco Martijna, die van dichtbij kon binnenwerken.

Telstar - ADO Den Haag 3-1

De thuisploeg wist de ban na een klein kwartier te breken via Danzell Gravenberch, die na een strakke voorzet Youssef El Kachati kon binnentikken. Het was voor ADO alweer de achttiende (!) keer dit seizoen dat het op een 1-0 achterstand kwam. De Hagenezen kwamen in de 37ste minuut langszij via Jort van der Sande. De aanvallende middenvelder toonde zich alert en gleed een voorzet van Daryl van Mieghem binnen: 1-1. Telstar kwam voor rust toch weer op voorsprong. Alex Plat had vanaf de rechterflank alle tijd en ruimte op een voorzet te geven. Hij vond invaller Mees Kaandorp, die in de ploeg was gekomen voor de geblesseerde Gravenberch: 2-1. De Velsenaren sloegen direct na rust opnieuw vanaf de rechterkant toe. Ditmaal was het Jay Kruiver die een voorzet op maat in huis had op El Kachati: 3-1.

TOP Oss - Helmond Sport 1-0

Helmond Sport kroop voor rust tot twee keer toe door het oog van de naald. Roshon van Eijma kopte al vroeg op de lat, waarna de doorgebroken Joshua Zimmerman laat in de eerste helft ook het aluminium raakte. De voorsprong voor de thuisploeg kwam er vroeg in de tweede helft alsnog. Roshon van Eijma werd aan zijn shirt naar beneden getrokken in de zestien van Helmond Sport, waarna de bal op de stip ging. Van Eijma besloot zelf achter de bal te gaan staan en schoot zijn strafschop door het midden tegen de touwen: 1-0.

FC Dordrecht - FC Eindhoven 0-0

Feyenoord-huurling Shiloh ’t Zand werd voor de wedstrijd geëerd als Beste Talent van de derde periode. De jonge Rotterdammer, die in Dordrecht is omgeturnd tot controleur, kon er echter niet voor zorgen dat dehun overwicht tegen FC Eindhoven om wisten te zetten in doelpunten. Dordrecht kreeg kans na kans, maar doelman Jorn Brondeel wist zijn doel schoon te houden aan de Krommedijk. In extremis werd hij nog gered door ploeggenoot Jasper Dahlhaus, die een schot van Rocco Robert Shein voor de doellijn weg wist te koppen. Al met al een zure avond voor de thuisploeg, die goede zaken had kunnen doen in de strijd om promotie.

Jong AZ - SC Cambuur 2-0

Het Cambuur van Henk de Jong beleefde een dramatische avond in Wijdewormer. Jong Oranje-aanvaller Ernest Poku liet tegen de club uit Leeuwarden weer eens zien dat hij eigenlijk te goed is voor de Keuken Kampioen Divisie. Poku was ongrijpbaar voor de defensie van Cambuur en wist zichzelf te belonen met twee doelpunten. Daarmee tekende de het pijlsnelle AZ-talent voor zijn tiende en elfde doelpunt op het tweede niveau van Nederland dit seizoen.

Jong FC Utrecht - FC Emmen 2-3

Emmen, dat het dit seizoen lastig heeft in de Keuken Kampioen Divisie, begon ook op bezoek bij Jong FC Utrecht slecht aan de wedstrijd. Een eigen doelpunt van Mike te Wierik zorgde er na een half uur voor dat het beloftenelftal uit de Domstad op voorsprong kwam. Vervolgens ging Emmen lang op zoek naar de gelijkmaker, die er via een raak schot van invaller Patrick Brouwer na 73 minuten kwam.

Jong Utrecht leek de wedstrijd te gaan winnen toen Mees Akkerman de 2-1 maakte, maar een knotsgekke slotfase bepaalde anders. Via doelpunten in de absolute blessuretijd van Te Wierik (90+4) en Desley Ubbink (90+6) boekte het elftal van Fred Grim alsnog een belangrijke zege: 2-3.

