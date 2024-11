Wim Kieft wijst vier 'talenten' in het elftal van PSV aan: 'Dat zijn geen talenten'

Wim Kieft heeft genoten van de spectaculaire comeback van PSV tegen Shakhtar Donetsk (3-2) in de Champions League. De oud-spits ziet dat de Eindhovenaren een surplus aan creativiteit in het elftal hebben, maar zet daar in zijn column voor De Telegraaf wel een kanttekening bij.

Kieft geniet dit seizoen meer van PSV dan van Feyenoord en Ajax. "Of ze nu goed of slecht voetballen, PSV is leuk om naar te kijken." Dat heeft volgens de oud-aanvaller te maken met 'de vele aantrekkelijke spelers, die met individuele acties het verschil kunnen maken'. "Dat is bij Feyenoord en Ajax toch een ander verhaal."

Kieft noemt als voorbeelden van zulke creatieve spelers Malik Tillman, Noa Lang, Ismael Saibari en Johan Bakayoko. "Zij lopen over van kwaliteit." De columnist ziet daarbij voor PSV tegelijkertijd een probleem ontstaan. "Ze worden beschouwd als grote talenten. In dat licht bezien schrik je wel even van hun leeftijden van respectievelijk 22, 25, 23 en 21 jaar."

Volgens Kieft kun je tot aan je twintigste spreken van een talent. "Daarna moet je dat stempel ontgroeid zijn. Dat is deze vier spelers niet gelukt. Vandaar dat er ten onrechte wordt gesproken over talenten."

"Op de leeftijd van Tillman, Lang, Saibari en Bakayoko hoor je min of meer een gearriveerde speler te zijn, een vaste waarde op het niveau van PSV, bepalend en beslissend voor het elftal. Van die vier smaakmakers mag en moet PSV veel meer eisen dan wat ze tot dusver hebben laten zien dit seizoen."

Kieft noemt daarbij als voornaamste voorbeeld Saibari, die op zijn 23ste pas 76 officiële wedstrijden voor PSV heeft gespeeld. "Wil je het redden op topniveau, dan moet je op je 23ste zeker zo’n 150 wedstrijden voor PSV hebben gespeeld", stelt Kieft. De oud-aanvaller vermeldt daarbij overigens niet de vele blessures waarmee Saibari de laatste jaren kampte.

Kieft denkt dat PSV moet overwegen om het genoemde viertal te verkopen. "De clubleiding zal zich ongetwijfeld afvragen of er rek zit in deze spelers. Of dat het beter is om door te selecteren en open te staan voor een transfer van een aantal van deze vier."