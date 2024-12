Wim Kieft wijst de beste voetballer ter wereld aan: 'Die heeft geen last van druk'

De gigantische druk die een profvoetballer ervaart is van alle tijden, zo weet Wim Kieft. Als spits ervaarde de columnist van De Telegraaf vroeger iedere week opnieuw de druk om een doelpunt te moeten maken. Kieft ziet Kylian Mbappé bij Real Madrid momenteel met hetzelfde probleem worstelen. De oud-spits ziet bij een andere Europese topclub de beste speler van dit moment rondlopen.

De druk voor een profvoetballer is niet te onderschatten, stelt Kieft in zijn column. "Je staat altijd maar in de schijnwerpers. Voor een spits komt daar nog eens bij dat hij alleen wordt afgerekend op doelpunten. Sta je even droog, dan slaat de twijfel toe."

Mbappé maakte afgelopen zomer zijn langverwachte transfer van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. De Franse stervoetballer heeft een opmerkelijk moeizaam eerste half jaar achter de rug. "Dat hij zo weinig laat zien de eerste maanden en zelfs twee strafschoppen achter elkaar miste, is een kwestie van druk", aldus Kieft.

Volgens de oud-spits is de druk voor Mbappé anders dan hij bij PSG had. "Als troetelkind werd hij er niet voor verantwoordelijk gehouden als PSG minder draaide. Bij Real Madrid is hij de grote eyecatcher", weet Kieft.

Kieft denkt wel dat het goed zal komen voor Mbappé in Madrid. "Hij zal uiteindelijk komen bovendrijven met al zijn talent. Hij moet zich vasthouden aan het eerste seizoen van Cristiano Ronaldo in Madrid. Dat was evenmin uitzonderlijk goed."

Wie volgens Kieft veel minder last lijkt te hebben van druk, is Mohamed Salah. "Dat is de beste van dit moment. Iedere speler wil spelen zoals hij bij Liverpool doet. Salah voetbalt zonder druk. Voor hem maakt het niet uit of Jürgen Klopp of Arne Slot langs de lijn staat."