Wim Kieft oordeelt keihard: 'Bij Ajax is geen sprake van een spitsenprobleem, maar...'

Jordan Henderson is het gesprek van de dag na zijn opmerkelijke gedrag rondom de Europa League-wedstrijd van Ajax tegen Galatasaray. Wim Kieft heeft in ieder geval geen goed woord over voor de mokkende middenvelder, die voorlopig aanblijft in Amsterdam.

''Bij Ajax is geen sprake van een spitsenprobleem, maar van een Jordan Henderson-probleem. Wat een ridicuul gedrag heeft deze zogenaamde voorbeeldprof getoond'', foetert Kieft vrijdag in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf.

''Je frustratie dat Ajax niet wil meewerken aan een transfervrij vertrek naar AS Monaco botvieren tijdens een Europese wedstrijd tegen Galatasaray is echt iets dat je niet kunt maken'', hekelt de oud-aanvaller van de Amsterdamse club het gedrag van Henderson rondom de Europese wedstrijd van donderdag.

''Je aanvoerdersband in de spelerstunnel afgeven, niet juichen bij doelpunten, de doelpuntenmaker niet feliciteren en voor het ererondje de kleedkamer in duiken, wat kinderachtig allemaal'', voegt de zeer verbaasde Kieft daaraan toe.

Kieft vindt het onbegrijpelijk dat Henderson zich op 34-jarige leeftijd zo laat kennen. ''Als Rashford zoiets zou doen, maar toch niet iemand die jarenlang aanvoerder is geweest van Liverpool, veel prijzen heeft gewonnen en door zijn medespelers als leider en als voorbeeld wordt gezien.''

De voormalig Ajacied denkt dat Henderson gefrustreerd rondloopt in Amsterdam. ''Hij vermoedde een jaar geleden bij een topclub te zijn binnengestapt, maar hij weet inmiddels beter. Natuurlijk vraagt hij zich af waar hij in godsnaam terecht is gekomen bij Ajax. Het heeft de naam en faam en daar is het meeste mee gezegd.''

''Ajax kan weinig tot niets klaarspelen op de transfermarkt, het elftal stelt kwalitatief weinig voor en de competitie met wedstrijden als tegen RKC. En dan staat er nog een Italiaan aan het roer, geassisteerd door een vreemdelingenlegioen aan assistenten, die de meest vreemde beslissingen neemt'', probeert Kieft de onvrede bij de Engelsman te duiden.

Om vervolgens Henderson een dikke onvoldoende te geven. ''Om je dan als aanvoerder zo te gedragen, alle principes die je uitspreekt naast je neer te leggen, dan ben je geen voorbeeld en valt goed te begrijpen dat Ajax zich afvraagt wat voor persoon Henderson werkelijk is.''