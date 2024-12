Wim Kieft heeft in zijn column uitgehaald naar Ajax-trainer Francesco Farioli. De voormalig spits snapt wel dat de Italiaan keeperstrainer is geweest. Volgens Kieft heeft Farioli geen kaas gegeten van het omgaan met spitsen.

“Voor Brian Brobbey en Wout Weghorst is het gekmakend, de situatie waarin zij zijn beland bij Ajax. Geloof maar niet dat beiden ook maar een greintje begrip kunnen opbrengen voor het gegoochel met ze door hun trainer Francesco Farioli”, begint Kieft.

“Als je Brobbey of Weghorst op de man afvraagt of ze de voorkeur geven aan de huidige situatie of aan duidelijkheid wie eerste en wie tweede spits is, kiezen ze beiden voor de tweede optie. Zelfs als dat betekent dat ze op de bank belanden”, beweert de Europees kampioen van 1988.

Kieft gaat vervolgens dieper in op de spitsenkwestie. “De handelswijze van Farioli bewijst zich ook totaal niet. De spitsen van Ajax hebben na vijftien wedstrijden respectievelijk één en vijf doelpunten. Waar praten we dan over? En dan hebben ze ook allebei al een tijdje aan de kant gestaan.”

“Het is misschien flauw om te zeggen, maar dat Farioli een voormalig keeperstrainer is geweest, verbaast me niets als je ziet dat hij er geen benul van heeft wat er in de hoofden van spitsen omgaat”, sneert de analist.

De voormalig spits legt uit dat vertrouwen enorm belangrijk is voor een spits. “Het blijft toch gewoon een hele aparte positie in het elftal. De onduidelijkheid en onzekerheid doen iets met het vertrouwen van iedere spits. Zelfs de grootsten van de wereld vinden het niet fijn om gewisseld te worden, want dat geeft onbewust extra druk omdat je in kortere tijd moet scoren.”

“In ieder geval kunnen Brobbey en Weghorst bij Ajax nergens van op aan met deze trainer. Als je dan eindelijk tweemaal scoort tegen NEC wil je blijven staan. Maar dan moet je alsnog in de 68e minuut naar de kant”, uit Kieft zijn verbazing.