Wim Kieft maakt zich grote zorgen: 'Het probleem van Ajax is groter dan...'

Wim Kieft is enorm geschrokken van Ajax, dat zich donderdag blameerde tegen RFS uit Letland (1-0 nederlaag). De columnist van De Telegraaf is van mening dat trainer Francesco Farioli in Amsterdam te veel bezig is met de resultaten en te weinig met het voetbal.

Ajax maakte een zeer tegenvallende indruk tegen de kleine club uit Riga en verloor tot overmaat van ramp door een goal in de 78ste minuut. Kieft heeft zich dan ook zitten verbijten tijdens het belabberde optreden van zijn oude club op Letse bodem.

''Iedere voetballer maakt het weleens mee zo’n wedstrijd in een verschrikkelijke ambiance, op een slecht veld, met wind tegen'', kan Kieft zich enigszins verplaatsen in de falende spelers van Ajax.

Aan de andere kant velt Kieft een hard oordeel over het Europese optreden van Ajax. ''Maar het probleem van Ajax is groter dan die 1-0 nederlaag bij het nietige RFS. Het spel lijkt nergens op.''

''Als het Ajax van Francesco Farioli de wedstrijd moet maken tegen een defensieve tegenstander, dan hebben ze daar na zeven maanden nog steeds verschrikkelijk veel moeite mee'', vindt Kieft dat Ajax veel te weinig in de typische Ajax-stijl speelt.

Kieft baalt ervan dat Farioli in zijn ogen bij Ajax alles ondergeschikt maakt aan het resultaat. ''Als dat tegenvalt, dan kan het tij snel keren, maar zelfs als Ajax zich plaatst voor de Champions League of zelfs kampioen wordt, moeten ze zich bij de club afvragen of dit de weg is die Ajax wil inslaan richting de toekomst.''

Het is nog onduidelijk of Farioli ook volgend seizoen voor de groep staat bij Ajax. De Italiaanse coach zou al hebben gesproken met AS Roma en wordt volgens De Telegraaf serieus gevolgd door diverse clubs uit de Premier League.