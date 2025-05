Wim Kieft lyrisch: 'Geweldig zoals hij tekeerging en met Lamine Yamal uitblonk'

Wim Kieft heeft deze week genoten van het spektakel dat FC Barcelona en Inter voorschotelden. De columnist van De Telegraaf ziet Frenkie de Jong zijn oude niveau benaderen en Denzel Dumfries op een bescheiden wijze geweldige dingen doen.

''De rol van Frenkie de Jong is op het oog minder bepalend. Toch is hij onmisbaar voor FC Barcelona. Bij balverlies zet hij druk en verdedigt mee, maar belangrijker: aan de bal lijdt De Jong nooit balverlies'', is Kieft onder de indruk van de Nederlandse middenvelder.

''In het verlengde daarvan ziet hij altijd de goede oplossing vooruit. Daarmee zorgt De Jong ervoor dat Pedri aan de bal komt'', vindt de analist het een goede zaak dat De Jong een dienende rol vervult.

''Rond het strafschopgebied van de tegenstander bezit Pedri net wat meer creativiteit dan De Jong. Dat hij zich in die rol ondergeschikt maakt aan het teambelang is eveneens een kwaliteit'', aldus de lovende Kieft.

De oud-aanvaller zag Dumfries met twee goals en een assist excelleren tegen Barcelona. ''Geweldig zoals hij tekeerging en met Yamal uitblonk. Je gunt het hem. Iedereen gunt het Dumfries, want het is een leuke jongen die altijd normaal is blijven doen.''

''Hij is niet van de bla bla. Hij neemt nooit een houdinkje aan en was na afloop gewoon blij zoals je blij hoort te zijn. Alleen mogen we nu niet iedere week van Dumfries verwachten dat hij zo’n omhaal in de kruising schiet'', geeft Kieft alvast mee voor de returnwedstrijd in Milaan.

Inter stond met 0-2 en 2-3 voor tegen Barcelona, maar moest genoegen nemen met een 3-3 gelijkspel. De tweede wedstrijd vindt dinsdag plaats in het Giuseppe Meazza.