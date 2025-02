Wim Kieft kritisch op Joey Veerman: ‘Iemand als Toni Kroos, met wie Veerman enigszins vergelijkbaar is…’

Wim Kieft is in zijn column in De Telegraaf enorm kritisch op Joey Veerman. De voormalig spits ziet de middenvelder van PSV structureel dezelfde fouten maken. Ook aanvaller Noa Lang krijgt een veeg uit de pan van Kieft.

“Dat er regelmatig flinke kritiek op Joey Veerman neerdaalt, heeft hij grotendeels aan zichzelf te wijten”, vindt Kieft. “Natuurlijk zit het hem niet mee bij PSV dat juist uit fouten van hem tegendoelpunten voortkomen en iemand als Jerdy Schouten twee ballen kan verspelen zonder dat ze in Eindhoven averij oplopen”, ziet de Europees kampioen van 1988.

Kieft somt wat fouten van Veerman op: “Het balverlies dinsdag bij PSV-Juventus staat niet op zich. In de eerdere wedstrijd in Turijn ging hij bij de 1-0 en 3-0 in de fout. Zijn eerste dramatische dertig minuten bij Nederland-Oostenrijk op het EK in Duitsland staat ieder nog helder op het netvlies.”

Hij vervolgt: “Tegen Liverpool ging hij niet vrijuit bij de penalty toen hij in het strafschopgebied een bal van zijn schoen liet springen. Dat je niemand erover hoort dat Mauro Junior hem daar nooit had mogen aanspelen, is het lot van Veerman”

Een transfer naar de Europese top zit er dan ook niet in, volgens de voormalig PSV-speler. “Je ziet dat hij moeite heeft met de handelingssnelheid op topniveau. Iemand als Toni Kroos, met wie Veerman enigszins vergelijkbaar is, verloor bij Bayern en Real bijna nooit de bal. Inmiddels is Veerman 26 jaar en omdat de fouten van structurele aard zijn, geloof ik niet dat de Europese top op hem zit te wachten.”

Ook Noa Lang kan zich niet aan het kritische oog van Kieft onttrekken. “Lang moet meer leveren in de Europese duels van PSV. Maak woensdag in Eindhoven eens het verschil tegen Juventus. En dan nog is één duel te weinig. Wil je in de top serieus genomen worden, dan moet je vaker beslissend zijn.”

“En dan blijft de vraag hoeveel het waard is om beslissend te zijn tegen clubs als Juventus en AC Milan. Het voetbal in Italië is los van Internazionale lang niet meer wat het is geweest”, stelt de analist. “Juventus en AC Milan maakten tegen PSV en Feyenoord een armoedige indruk. Zelfs met een spits als Santiago Gimenez, die in januari even voor 35 miljoen euro werd opgehaald.”

“Hoewel Igor Paixao een geweldige wedstrijd speelde met Feyenoord tegen AC Milan moet je zijn prestatie ook in het perspectief van het Italiaanse voetbal plaatsen. Neemt niet weg dat hij lekker kan dribbelen. Alleen is hij soms te egoïstisch”, sluit Kieft af.