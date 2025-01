Wim Kieft velt keihard oordeel over PSV-duo Noa Lang en Ismael Saibari

Wim Kieft kraakt in zijn column voor De Telegraaf enkele harde noten over PSV'ers Noa Lang en Ismael Saibari. Volgens de voormalig aanvaller van de koploper uit Eindhoven zouden beide spelers veel vaker beslissend moeten zijn voor PSV.

''Noa Lang en Ismael Saibari worden voor Eredivisie-begrippen bestempeld als topspelers, maar beiden gaven niet thuis'', vond Kieft het duo ondermaats presteren tegen AZ en Excelsior. Twee voormalig aanvallers van PSV zouden als voorbeeld moeten dienen.

''Als je dan terugdenkt aan de laatste periode van Memphis Depay en Cody Gakpo bij PSV, dan spatte de bewijsdrang ervan af. Die wilden zich iedere wedstrijden laten gelden, profileren, beslissend zijn voor het elftal en als je hun statistieken bekijkt dan slaagden ze daar geweldig in'', zet Kieft zijn mening kracht bij.

Kieft oordeelt dat Memphis en Gakpo in hun laatste jaar bij PSV verder waren dan Lang en Saibari, terwijl ze jonger waren destijds. ''De twee huidige PSV’ers teren nog te veel op hun talent. Het gaat ze te gemakkelijk af en wat er op dit moment aan ontbreekt is de drive om iedere wedstrijd de beste te willen zijn en iedereen daarvan iedere week maar weer te overtuigen.''

Lang en Saibari zouden onderhand bepalend moeten zijn voor PSV, vindt Kieft. ''Je moet niet tevreden zijn met één of twee mooie acties of een doelpuntje; je moet je elftal bij de hand willen nemen, helemaal als het minder loopt. In die facetten moeten en kunnen ze zich nog verbeteren.''

Volgens de columnist en analist hoeft trainer Peter Bosz spelers als Lang en Saibari niet bij de hand te nemen. ''Zij moeten niet tevreden zijn, de lat steeds hoger leggen en meer eisen van zichzelf om hun talenten ten volle te ontwikkelen.''

''Gebeurt dit niet en worden ze naar een grote club en één van de topcompetities getransfereerd, dan kan zo’n avontuur zomaar uitlopen op een teleurstelling. Terwijl de kwaliteiten bij Lang en Saibari aanwezig zijn om internationaal te slagen'', hoopt Kieft van harte dat de PSV'ers snel stappen gaan zetten.