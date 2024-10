Willie Overtoom: 'De beste man op het veld bij Ajax! Benieuwd of mensen dat durven toe te geven'

Overtoom: 'De beste speler op het veld bij Ajax! Benieuwd of mensen dat durven toe te geven'

Willie Overtoom heeft genoten van het optreden van Devyne Rensch tegen FK Qarabag (0-3 winst). De oud-middenvelder vindt dat de rechtsback van Ajax te weinig waardering krijgt voor zijn goede prestaties van de afgelopen tijd.

Ajax won donderdag in de Europa League ruim van Qarabag. Rensch speelde een cruciale rol in het derde doelpunt van de Amsterdammers, door rond de middenlijn door te drukken. Na een goede onderschepping speelde Rensch de bal door op Chuba Akpom, die na een combinatie met Mika Godts wist binnen te schieten.

"Rensch zo’n beetje de beste man op het veld, kijken of mensen zijn positieve ontwikkeling durven toe te geven...", zegt Overtoom op X. De oud-middenvelder van onder meer AZ en Heracles Almelo prijst ook de snelheid van Rensch. "Hij is de snelste verdediger die Ajax heeft."

Niet alle acties van Rensch in Azerbeidzjan slaagden overigens. In de 57ste minuut leidde balverlies van de rechtsback in de opbouwfase een grote kans in voor Qarabag, in een fase dat Ajax het ondanks de elf-tegen-tien-situatie moeilijk had.

Leandro Andrade kreeg door het balverlies van Rensch een grote schietkans op de gelijkmaker, maar Josip Sutalo stak net op tijd zijn voet ertussen.