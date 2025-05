Kranten, analisten, spelers en trainers wijzen unaniem de absolute uitblinker aan na Barcelona - Inter

Woensdagavond en donderdagochtend wordt er in zowel binnen- als buitenlandse media veel aandacht geschonken aan FC Barcelona - Inter (3-3). Één speler wordt met name bewierookt: Lamine Yamal.



Yamal was woensdagavond goed voor een prachtig doelpunt aan Catalaanse zijde. De pas zeventienjarige superster dribbelde een aantal tegenstanders voorbij en schoot vervolgens heerlijk raak via de binnenkant van de paal. In het restant van het duel bleef hij constant een plaaggeest voor de verdediging van Inter.



Al in de eerste helft liet Erling Haaland, spits van Manchester City, zich horen via social media. “Deze kerel is ongelooflijk!”, luidde het op Snapchat.



Ook Alejandro Garnacho, buitenspeler van Manchester United, stak de loftrompet over de Yamal op social media. Onder een post van de Spanjaard reageerde hij: “Lamine Yamal is de beste speler ter wereld.”

Bij Voetbalpraat van ESPN ging het ook over de pas zeventien jaar oude speler van Barcelona. “We zijn weer getuige van zo iemand… Hoe kan je zo snel dingen zien, terwijl je speelt op het hoogste niveau? Er is nog een laag boven topniveau, en dan nóg een laag erboven en daar komt hij”, luidt het oordeel van Kenneth Perez.



“Wat hij doet, hoe snel hij dingen registreert en doet in de kleine ruimte. Hij kapt op een gegeven moment Dimarco uit op de achterlijn, waar iedereen hem zou voorgeven. Hij heeft altijd het overzicht en de rust “, besluit de analist.



Ook de trainer van de tegenstander, Simone Inzaghi, keek zijn ogen uit woensdagavond. “Ik heb in de afgelopen acht of negen jaar geen speler meer gezien als hij. We hadden drie man nodig om hem af te stoppen.”



In Spanje was men eveneens lyrisch over hun sterspeler. El Confidencial sprak zelfs van een ‘historische, epische nacht’ en vlakt Yamal nog zeker niet uit voor de winst van de Ballon d’Or.



Marca stelde dat Yamal nu dezelfde angst inboezemt bij tegenstanders als Lionel Messi in zijn hoogtijdagen. De krant noemde hem een “fenomeen” en benadrukte zijn cruciale bijdrage aan de wedstrijd, met name zijn doelpunt en constante dreiging.