Willem Vissers legt helder uit waarom salarissen in vrouwenvoetbal lager liggen

Willem Vissers vindt de wens van de profs in het vrouwenvoetbal om de salarissen op te schroeven op dit moment niet realistisch, zo maakt de journalist zondag duidelijk in zijn column voor de Volkskrant. Hij schrijft het opiniestuk naar aanleiding van de actie in het vrouwenvoetbal ‘betaald voetbal = betaald worden’.

De speelsters in de Vrouwen Eredivisie luiden de noodklok over de ‘slechte betaling’ in Nederland. In een gezamenlijk statement roepen ze rond de duels tussen vrijdag en zondag de KNVB, de clubs en de sponsoren op om in actie te komen. Op dit moment verdienen de best betaalde speelsters - bij Ajax - het minimumloon: 2.100 euro.

De actie vindt Vissers enigszins ‘verwarrend’. De columnist wijst in zijn bijdrage voor het dagblad onder meer naar de salarissen van de mannen in de Keuken Kampioen Divisie en naar de salarissen van profs in andere sporten.

“Het is snel gegaan met de vrouwen, oneindig veel sneller dan bij de mannen, die na 70 jaar betaald voetbal in de Eredivisie gemiddeld een tonnetje of drie verdienen, dankzij volle stadions, tv, merchandising en andere sponsoring. Het is een verdienmodel, soms met miljoenenverlies. Bij pakweg Telstar, in de Keuken Kampioenn Divisie, voetballen trouwens ook mannen voor een onkostenvergoeding.”

“De KNVB koos ervoor om met meer vrouwenteams te spelen, met als gevolg dat het niveau gemiddeld vaak vrij mager is, om de simpele reden dat er gewoon niet genoeg goede spelers zijn voor al die teams, hetgeen dan weer geen reclame is voor de sport. Vandaar dat het er af en toe, qua tempo, techniek en soms ook qua entourage, uitziet als een willekeurige amateurwedstrijd die je kunt zien als je vijf minuten van huis fietst.”

“Er zijn bovendien honderden topsporters in Nederland die soms ook bij een pizzeria werken of studeren”, vervolgt Vissers. “Hockeyers, handballers, basketballers, judoka’s, vrouwen en mannen, die al jaren langer dan voetballende vrouwen op een uitstekend niveau sporten, maar die nauwelijks betaald krijgen, omdat dat er gewoon niet inzit, om economische redenen.”

De wens van de Vrouwen Eredivisie verwart Vissers, geeft hij tot slot aan. “Bij de vrouwen moet nu alles snel, wat tot voortdurende verwarring leidt. De ene dag zeggen ze dat hun programma te druk is en krijgen ze veel blessures, terwijl dat geld afkomstig is uit het drukke programma. De volgende dag verdienen ze te weinig. Het is niet meer te volgen”, aldus de columnist.

