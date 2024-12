Kenneth Perez: ‘Dat is na PSV de best voetballende ploeg van Nederland, dat ziet iedereen toch?’

Willem Vissers snapt niet dat Antoni Milambo zondagmiddag tegen PSV niet eerder werd gewisseld door zijn trainer Brian Priske. Feyenoord ging met 3-0 onderuit in Rotterdam, en volgens de journalist van De Volkskrant was Milambo een van de zwakste schakels bij de Rotterdammers.

“Als je gisteren (zondag, red.) van tevoren die opstelling ziet, dan zie je bijvoorbeeld Timber en Milambo. En dan denk je: die kunnen wel wat”, begint Vissers in Voetbalpraat op ESPN.

“Maar Milambo was totaal onzichtbaar. Die jongen is natuurlijk ook jong. Die heeft een aantal geweldige wedstrijden gespeeld, maar gisteren was het echt onbegrijpelijk dat hij zo lang op het veld heeft gestaan. Alles ging mis.” Milambo werd uiteindelijk in de tachtigste minuut vervangen door Gjivai Zechiël.

“Timber is ook al wekenlang op zoek naar zichzelf”, gaat Vissers verder “Dat is een goede speler, een veelzijdige speler op het middenveld. Maar gisteren wilde hij constant fouten van anderen goedmaken. Zerrouki speelt een verkeerde bal, hij wil het goedmaken, en krijgt een gele kaart. Dat gaat de hele tijd zo door bij Feyenoord.”

Concurrent PSV

Ondanks dat Feyenoord hard onderuitging in Eindhoven, zei trainer PSV-trainer Peter Bosz naderhand dat hij Feyenoord ‘misschien wel het hoogst inschat van alle concurrenten’. Op die uitspraak wordt in Voetbalpraat ook teruggeblikt.

“Als je naar het algehele spelniveau en de kwaliteit van de selectie kijkt, is het normaal om te veronderstellen dat Feyenoord het tweede team van Nederland is”, vindt Sjoerd Mossou. “Alleen dat zie je op de ranglijst nog niet terug. Dat heeft allerlei redenen, en dat mag Priske zich ook aanrekenen. Maar dat Bosz dat zo ziet, vind ik logisch.”

“Feyenoord heeft een groot gedeelte van de modale wedstrijden vrij makkelijk gewonnen, omdat ze gewoon veel meer kwaliteit hebben. Ajax slaagt daar nog niet in, die winnen met moeite van de Sparta’s en NEC’s van deze wereld. Daar zal Bosz zijn mening op baseren.”

Ook Kenneth Perez snapt de uitspraak van Bosz wel. “Feyenoord is niet de grootste concurrent, want tien punten is veel te veel. Maar Feyenoord is wel de op één na beste voetballende ploeg. Dat ziet iedereen, toch?”