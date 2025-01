Willem van Hanegem raadt mogelijke toptransfer af: 'Wat heeft hij nou laten zien?'

Willem van Hanegem zou het niet verstandig vinden als Noa Lang op korte termijn bij Napoli tekent. Volgens hem past de vleugelaanvaller van PSV vanwege zijn gedrag buiten het veld niet bij de Italiaanse topclub.

''Aan de ene kant wel, aan de andere kant denk ik dat zij dat gedrag niet leuk vinden'', antwoordt Van Hanegem in de AD Voetbalpodcast op de stelling dat Napoli een 'geweldige club' zou zijn voor Lang.

''En wat heeft Lang nou laten zien bij PSV? Met de kwaliteiten die hij bezit. Het is een goede speler, maar hij heeft heel weinig gespeeld'', ziet De Kromme een transfer van Lang naar Napoli nou niet bepaald zitten.

Van Hanegem heeft geen boodschap aan het feit dat Lang dit seizoen vier keer scoorde voor PSV in de Eredivisie. ''Ja, de Eredivisie ga je toch niet serieus nemen?'' Lang staat op zeven assists in de Nederlandse competitie en scoorde eenmaal in de Champions League.

De trainer in ruste is wel altijd fan geweest van Lang. ''Dat is het vervelende. Als hij het niet kan, houdt het op. Maar hij laat het zien niet'', verzucht Van Hanegem.

Napoli heeft een bod van meer dan dertig miljoen euro uitgebracht op Lang, zo verzekert Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. PSV weigert echter om de vleugelaanvaller tussentijds te laten vertrekken.

Lang accepteert dat, ondanks dat hij graag de stap naar Napoli had gemaakt. De 25-jarige buitenspeler speelde eerder in het buitenland enige tijd voor Club Brugge.