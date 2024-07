Willem van Hanegem maakt korte metten met weigerende Xavi Simons

Willem van Hanegem maakt korte metten met weigerende Oranje-international Xavi Simons

Dat Xavi Simons woensdagavond niet met de Nederlandse pers wenste te praten, valt slecht bij Willem van Hanegem. De trainer in ruste snapt er niets van dat de aanvallende middenvelder, die op geweldige wijze scoorde tegen Engeland, zich op jonge leeftijd zo opstelt richting het journaille.

Van Hanegem heeft respect voor Denzel Dumfries en Stefan de Vrij, die volgens hem een goed EK speelden en zich correct opstelden richting de pers. "Simons niet, die wil niet met de Nederlandse pers praten, begrijp ik", schrijft de oud-trainer in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

"Omdat hij weleens kritiek kreeg. Het is allemaal wat hè", voegt Van Hanegem daar op cynische wijze aan toe. "Daar kan de KNVB dus mee aan de slag, want Simons heeft helemaal niet de status om zijn eigen regels te bepalen. Virgil van Dijk staat er toch ook gewoon?"

Mike Verweij bracht het gedrag van Simons ter sprake in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Memphis Depay had aan het begin ook een hele moeizame relatie met de pers en voelde zich altijd verongelijkt. Vanavond (woensdag, red.) was Xavi Simons dezelfde verongelijkte kleuter. Hij wilde met iedereen praten in de mixed zone, behalve met de Nederlandse pers”, aldus Verweij.

Verbeterpunten

Van Hanegem gelooft dat er rek zit in het huidige Oranje, ondanks de nederlaag tegen de Engelsen. "Waar je op hoopt als liefhebber is dat we een manier van spelen ontwikkelen waar je na balverlies er meteen bovenop zit om de bal terug te veroveren. Dat heeft Simons zeker, die zou daar belangrijk in kunnen zijn."

De Kromme kijkt in zijn wekelijkse bijdrage kort terug op de smadelijke 1-2 nederlaag tegen Engeland in de halve finale van het EK. "Er zat geen diepte meer in het spel toen Donyell Malen eruit was gehaald en Cody Gakpo kwam vooral in de bal. Ik had Malen langer laten staan."

"Joey Veerman kwam er bij maar die moet zijn ballen wel kwijt kunnen natuurlijk. En het is ook zonde dat we zo weinig hebben gedaan met de topvorm en snelheid van Jeremie Frimpong", zo geeft Van Hanegem mee aan bondscoach Ronald Koeman.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties