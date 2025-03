Willem van Hanegem is bikkelhard: 'Benieuwd of we hem dit seizoen nog terugzien'

Als het aan Willem van Hanegem ligt, komt scheidsrechter Dennis Higler dit seizoen niet meer in actie. Dat laat de Kromme optekenen in zijn wekelijkse column namens het Algemeen Dagblad.

“Ajax staat bovenaan en ze mogen van mij kampioen worden. De ploeg met de meeste punten verdient dat”, begint Van Hanegem. “Maar laat de competitie wel eerlijk verlopen en laat scheidsrechters dan vanaf nu vooral goed en eerlijk fluiten.”

Van Hanegem ziet een patroon tijdens wedstrijden van de recordkampioen. “Ajax heeft dit seizoen te veel gemakkelijk gegeven penalty’s gekregen, of op een andere manier geprofiteerd van discutabele beslissingen.”

Van Hanegem begrijpt niets van de tweede gele kaart die Alexandre Penetra kreeg. “Dat was gewoon een zuivere sliding, gewoon een manier om de bal te spelen. Dat ziet iedereen die voetbal begrijpt.”

“Als een scheidsrechter dat niet ziet - en heel snel naar een gele kaart grijpt, terwijl hij ook drie of vier seconden even na had kunnen denken - moeten ze hem niet meer laten fluiten. Wie dit niet ziet, is geen goede scheidsrechter”, oordeelt Van Hanegem.

Van Hanegem sluit zijn kritische noot af met een vraagstuk. “Ik ben benieuwd of we scheidsrechter Dennis Higler nog in actie gaan zien dit seizoen. Nu zei hij al tijdens de wedstrijd dat hij fout zat. Maar wat heb je daaraan in een competitie waarin het om heel veel geld gaat?”

Door het 2-2 gelijkspel tussen Ajax en AZ begint de Amsterdamse koploper over twee weken met zes punten voorsprong aan de topper tegen PSV. Die wedstrijd staat op zondag 30 maart op het programma.