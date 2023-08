Willem van Hanegem hoort Feyenoorder: ‘Hij slaat een beetje door’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 08:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:12

Willem van Hanegem vindt de zelfkritiek van Mats Wieffer na het gelijkspel van afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard (0-0) wat overtrokken. De middenvelder van Feyenoord heeft door het vertrek van Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski een iets andere rol en moet daar duidelijk aan wennen. Dat Wieffer zich zijn slechte spel aanrekende vindt Van Hanegem mooi en overdreven tegelijk.

Wieffer trok het zich zondag hoogstpersoonlijk aan dat hij tegen Fortuna Sittard een van de meest ongelukkige spelers op het veld was. "Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was", zei hij voor de camera van ESPN. "Ik ben een beetje zoekende nog. Ik weet het niet, het loopt gewoon niet, ik val over de bal heen... Dat soort dingetjes. Ik weet niet waar het aan ligt, maar het is de afgelopen anderhalve wedstrijd niet goed genoeg. Ik handel gewoon te traag, dus er is persoonlijk ook nog werk aan de winkel."

Van Hanegem kreeg het interview van Wieffer ook mee. "Dat is ook wel mooi hoor, zelfkritiek", zegt de Kromme in het Algemeen Dagblad. "Al slaat hij nu ook een beetje door. Hij speelt niet goed, maar we hebben het toch niet over een periode van drie maanden? Er is één competitiewedstrijd gespeeld. Als ik kritiek heb op Wieffer zeg ik er maar meteen bij dat het een goede speler is die nu even heel slecht speelt."

Afgelopen seizoen stond Wieffer vaak op de nummer 6-positie, maar die plek wordt sinds dit seizoen meer ingevuld door Ramiz Zerrouki. Daardoor krijgt Wieffer een wat aanvallendere rol. Van Hanegem tilt er niet zo zwaar aan. "Ik vind dat bewijzen allemaal onzin. Hij heeft het toch laten zien? Bij Feyenoord in de eredivisie én in Europa, en ook gewoon bij Oranje. En dat gezanik dat hij alleen maar goed was omdat hij naast Orkun Kökçü stond, dat is gewoon allemaal interessantdoenerij. Nonsens."