Willem van Hanegem hekelt klaagzang voetballers: 'Je zou je dood moeten schamen'

Willem van Hanegem zag het Nederlands elftal maandag enorm worstelen op bezoek bij Duitsland. En dat stelt de voormalig trainer teleur, want in de optiek van Van Hanegem beschikt Oranje namelijk over voldoende topspelers.

''Als je dat zegt, sta er er slecht op, hoor'', verzucht Van Hanegem vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad als wordt gesuggereerd dat het gemis van Van Dijk extra voelbaar was. ''Het was eigenlijk maar beter dat hij er niet was.''

Van Dijk ontbrak maandag in Duitsland vanwege een schorsing na zijn rode kaart tegen Hongarije. Micky van de Ven schoof van de linksbackpositie door naar het centrum, al bleek dat geen geweldige keuze te zijn van bondscoach Ronald Koeman. Van de Ven maakte een nerveuze indruk en leed veel balverlies.

''Dan zeggen een heleboel: laten we nou maar gaan kijken naar wat er in de jeugd rondloopt'', aldus De Kromme, die niet onder de indruk is van de prestaties van het elftal van Koeman.

''Dat valt mij tegen. Dat het Nederlands elftal met zulke kwaliteiten zich gewoon helemaal weg liet spelen. Niet door de Duitsers, maar door hun eigen schuld.'' Nederland hield lang stand, maar verloor uiteindelijk met 1-0 van Duitsland in de Nations League.

Speelkalender

Van Hanegem heeft ook een duidelijke mening over spelers die klagen over de overvolle speelkalender van heden ten dage. Onder meer Manchester City-middenvelder Rodri is van mening dat er tegenwoordig teveel wedstrijden worden geprogrammeerd.

''Hoe kun je dat verzinnen? Dat ze veel te zwaar trainen en te veel voetballen. Het is iets wat je geweldig vindt om te doen. Je krijgt er zo verschrikkelijk veel geld voor. Dan denk ik echt: je zou je dood moeten schamen.''