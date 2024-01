Willem van Hanegem begrijpt niets van hype rond uitblinker van Ajax

Willem van Hanegem vindt dat er overdreven gedaan wordt over Brian Brobbey. De Kromme zag de spits van Ajax een belangrijk doelpunt maken tegen Go Ahead Eagles (2-3 winst), maar constateert dat er behalve de drie punten niets is voor de Amsterdammers om zich aan vast te houden.

"Mensen die nog goede dingen zagen bij Ajax in Deventer... Wat een onzin", schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

"Ja, ze wonnen. Dat was het dan." Trainer John van 't Schip gaf voor de camera van ESPN overigens ook toe dat Ajax 'heel goed is weggekomen' in Deventer.

"Go Ahead Eagles had tien goals kunnen maken", stelt Van Hanegem. Doelman Diant Ramaj verrichte liefst tien reddingen, het hoogste aantal voor een Ajax-keeper sinds dit gemeten wordt (het seizoen 2010/11).

Aanvoerder Steven Bergwijn noemde de overwinning van Ajax na afloop 'verdiend'. "Laat ze bij Ajax nou voorlopig nog even bescheiden blijven", roept Van Hanegem op.

"Nee, ook Brian Brobbey was niet van Real Madrid-niveau, hoe graag bepaalde mensen dat ook wilden zien na een sprintduelletje met Jamal Amofa van Go Ahead. En zijn 0-1. Gewoon normaal blijven doen, er is nog veel werk aan de winkel in Amsterdam."

Mogelijk doelt Van Hanegem op de complimenten die Brobbey kreeg van ESPN-analist Marciano Vink, met name vanwege de loopacties in de diepte die de spits van Ajax maakte. Bij de 0-1 liep Brobbey een voorzet van Bergwijn binnen. "Dit was gewoon een goede goal. Brobbey speelt ook heel goed", aldus Vink in de rust.

